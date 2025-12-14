Adolescentes, redes sociales y chatbots de IA en 2025: así navega la Generación Z según Pew Research

Un adolescente presenta su teléfono con el logo de la red social TikTok AFP

El comportamiento digital de los adolescentes estadounidenses atraviesa un momento de transformación acelerada. Las plataformas de video siguen marcando el ritmo de su vida diaria, pero ahora los chatbots de inteligencia artificial se consolidan como una nueva herramienta de interacción, aprendizaje y entretenimiento. Estas conclusiones surgen del más reciente informe del Pew Research Center, basado en una encuesta a 1.458 adolescentes de entre 13 y 17 años.

La investigación dibuja un escenario donde las rutinas digitales son más intensas y tecnológicamente más complejas que nunca, combinando redes sociales tradicionales, plataformas de video de consumo rápido y herramientas de IA conversacional.

YouTube y TikTok, la dupla dominante

Desde hace años, YouTube encabeza las preferencias digitales de los jóvenes, pero la edición 2025 del estudio confirma su hegemonía: nueve de cada diez adolescentes declaran haber usado la plataforma al menos una vez, y alrededor de tres cuartas partes la utilizan a diario. En términos de constancia, se sitúa como el espacio digital más frecuentado.

TikTok, por su parte, continúa consolidando su influencia cultural. El 61 % de los adolescentes la usa a diario, y cerca del 21 % afirma estar allí "casi constantemente", un aumento respecto a 2022. El formato de video corto sigue siendo una de las formas de expresión y consumo preferidas.

Instagram se mantiene estable con un uso diario del 55 %, mientras que Snapchat conserva su relevancia entre círculos sociales juveniles, con un 46 % de uso diario. En contraste, Facebook -otrora una plataforma dominante- apenas alcanza el 20 % de uso diario, confirmando una tendencia sostenida de desinterés generacional.

Cambios generacionales y brechas demográficas en el uso de plataformas

El estudio demuestra que el uso de redes sociales no es homogéneo: varía significativamente según género, edad, raza/etnia e ingresos familiares.

Género: chicas más sociales, chicos más "tech".

Las adolescentes muestran mayor afinidad por Instagram y Snapchat, dos plataformas centradas en la socialización visual y el intercambio instantáneo. Los chicos, en cambio, destacan en el uso de YouTube y Reddit, espacios más asociados al consumo de contenidos informativos, entretenimiento especializado y comunidades temáticas.

Raza y etnicidad: mayor intensidad entre adolescentes negros e hispanos.

Los adolescentes negros e hispanos reportan un uso mucho más frecuente de Instagram, TikTok y YouTube, tanto en número de usuarios como en intensidad. Por ejemplo, el 35 % de los adolescentes negros declara estar en YouTube casi constantemente, frente al 8 % de los adolescentes blancos.

Esta diferencia refleja patrones culturales, económicos y sociales que influyen en el consumo digital, así como la importancia de estas plataformas en la construcción de identidad y comunidad.

Edad: los mayores de 15 a 17 años son usuarios más activos.

Los adolescentes de mayor edad utilizan más plataformas que los más jóvenes, con excepción de YouTube, que mantiene una adopción homogénea. Por ejemplo, tres cuartas partes de los jóvenes de 15 a 17 años usan Instagram, frente al 44 % de los de 13 y 14.

Ingresos: TikTok y Facebook destacan en hogares con menores recursos.

Las familias de bajos ingresos muestran una mayor presencia en Facebook y TikTok, una tendencia observada en años anteriores. Por su parte, plataformas como WhatsApp crecen especialmente entre adolescentes hispanos y en hogares de ingresos medios.

WhatsApp crece y Facebook retrocede: un ecosistema en evolución.

Uno de los cambios más notorios del informe es el ascenso de WhatsApp, que pasa del 17 % en 2022 al 24 % de uso en 2025. Este crecimiento podría explicarse por la expansión de comunidades migrantes, mayor uso familiar y la necesidad de herramientas de mensajería rápida que permitan conexiones transnacionales.

Por otro lado, Facebook continúa su declive: de un 71 % de uso en 2014–2015 al 31 % actual, una cifra muy baja pero estable respecto a los últimos dos años. El sitio se ha convertido en un espacio más asociado a adultos, lo que lo vuelve menos atractivo para generaciones más jóvenes.

Los chatbots de IA irrumpen en la vida adolescente adopción acelerada de chatbots de inteligencia artificial.



Según el Pew Research Center:

​64 % de los adolescentes ha usado un chatbot de IA.

36 % no los utiliza.

3 de cada 10 los usan diariamente. ​

Este incremento responde a su presencia creciente en tareas escolares, dudas rápidas, tutorías personalizadas y, en menor medida, en actividades recreativas como juegos, conversaciones ficticias o creación de historias.

​ChatGPT domina con claridad.

Entre los chatbots más utilizados:

​ChatGPT lidera la lista, usado por el 59 % de los adolescentes.

Muy por detrás aparecen Gemini (23 %) y Meta AI (20 %).

Character.ai, Copilot y Claude tienen un papel minoritario pero estable. ​

El liderazgo de ChatGPT sugiere una fuerte identificación de la IA conversacional con este modelo en particular, reforzada por su uso en colegios, tareas y aprendizaje autodidacta.

​Brechas en el uso de chatbots.

​Los adolescentes negros e hispanos muestran una adopción significativamente más alta

Los jóvenes de 15 a 17 años los usan con más frecuencia y variedad que los de 13 a 14.

Los adolescentes negros e hispanos muestran una adopción significativamente más alta

Los jóvenes de 15 a 17 años los usan con más frecuencia y variedad que los de 13 a 14.

Los hogares con ingresos más altos utilizan más ChatGPT, mientras que los hogares con ingresos bajos y medios recurren con más frecuencia a Character.ai, posiblemente por su orientación lúdica.

Conectividad permanente: una generación siempre en línea

La encuesta revela que el 97 % de los adolescentes se conecta a Internet a diario, una cifra casi universal. Pero más revelador es que 4 de cada 10 afirman estar en línea "casi constantemente", más del doble que hace una década.

Los grupos más afectados por esta hiperconectividad son:

Adolescentes negros (55 %) e hispanos (52 %), con más del doble de probabilidades que los adolescentes blancos.

Jóvenes de 15 a 17 años, que suelen gestionar más responsabilidades escolares y vida social online.

Adolescentes de hogares con menores ingresos, que ven en el entorno digital una vía accesible de entretenimiento e interacción.

Este nivel de conectividad plantea preguntas sobre bienestar digital, exposición a publicidad, riesgos de seguridad y equilibrio entre vida offline y online.

Un ecosistema digital en transición

El panorama digital de los adolescentes en 2025, según el Pew Research Center, revela una generación profundamente conectada, que combina el consumo casi constante de plataformas de video como YouTube y TikTok con la incorporación acelerada de los chatbots de inteligencia artificial en su vida cotidiana.

Aunque persisten diferencias por género, edad, raza y nivel socioeconómico, el denominador común es una presencia online cada vez más intensa: cuatro de cada diez jóvenes están conectados casi constantemente y dos tercios han interactuado con chatbots, con ChatGPT como herramienta dominante.

Este entorno tecnológico en expansión configura nuevas formas de aprender, relacionarse y construir identidad. La estabilidad de algunas plataformas, el declive de otras y el ascenso de la IA sugieren que la vida digital adolescente seguirá evolucionando hacia modelos más personalizados, interactivos y omnipresentes, con impactos que aún están en fase de comprensión tanto para las familias como para las instituciones educativas y la sociedad en general.