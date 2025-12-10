Cierre de escuelas en Michigan: estas son las más de 500 escuelas con aplazamientos o cancelaciones en el área metropolitana de Detroit

Publicado por Santiago Ospital 10 de diciembre, 2025

Tras la nevada de la noche del martes en Detroit, las autoridades advirtieron de atascos y dificultades para desplazarse la mañana del miércoles. En respuesta, más de 500 escuelas han anunciado el cierre total o parcial de sus puertas.

Previendo los cierres del miércoles, Jonah Drake y Jacob Melton, meteorólogos del sitio especializado West Michigan Weather, aseguraron que la mayoría de los cierres o atrasos se producirían al norte de la I-96. Para el jueves redujeron las posibilidades de nuevos cierres, aunque apuntaron que todavía podrían producirse.

Desde la Academy for Business & Technology hasta la Bishop Foley Catholic High, pasando por la Chandler Park Acdmy y la Anchor Bay School District estas son algunas de las escuelas que anunciaron cierres:

*La lista ha sido elaborada a partir del monitor en directo de los servicios locales de WXYZ y FOX 2 Detroit. Consulte la página web de su escuela y a las autoridades pertinentes para confirmar el estado de su escuela en directo: