María Corina Machado recibió el 26º Premio Nobel hispano: ¿quiénes son los otros ganadores latinos?
Con el Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana amplía la presencia hispana en los galardones más prestigiosos del mundo, históricos para la literatura y la ciencia.
María Corina Machado recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025. Premiada por su "incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela", la líder de la oposición venezolana se convirtió así en la séptima hispana en recibir el galardón por promover la paz.
Machado se suma también así a otras 25 destacadas figuras hispanas que han sido premiadas en las distintas categorías del Nobel, desde la medicina hasta la literatura. El premio literario es, justamente, el que más hispanos se ha apuntado: 11, con ganadores como Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.
A continuación, la lista completa de galardonados hispanos en las distintas categorías del Nobel:
Premio Nobel de Literatura (11 ganadores):
- José Echegaray (España, 1904) — Dramaturgo y matemático, primer hispano premiado con un Nobel.
- Jacinto Benavente (España, 1922)
- Gabriela Mistral (Chile, 1945) — Primera mujer latinoamericana galardonada
- Juan Ramón Jiménez (España, 1956)
- Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967)
- Pablo Neruda (Chile, 1971)
- Vicente Aleixandre (España, 1977)
- Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)
- Camilo José Cela (España, 1989)
- Octavio Paz (México, 1990)
- Mario Vargas Llosa (Perú/España, 2010)
Premios Nobel de Ciencias (Física, Química y Medicina: 8 ganadores)
- Santiago Ramón y Cajal (España, 1906 — Medicina)
- Bernardo Alberto Houssay (Argentina, 1947 — Medicina)
- Severo Ochoa (España, 1959 — Medicina)
- Luis Walter Álvarez (EEUU, 1968 — Física) Aunque nació y vivió en Estados Unidos, era de ascendencia hispana, hijo de un médico cubano (Walter C. Álvarez).
- Luis Federico Leloir (Argentina, 1970 — Química)
- Baruj Benacerraf (Venezuela / EEUU, 1980 — Medicina)
- César Milstein (Argentina, 1984 — Medicina)
- Mario J. Molina (México, 1995 - Química)
Premio Nobel de la Paz (7 ganadores):
- Carlos Saavedra Lamas (Argentina, 1936)
- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina, 1980)
- Alfonso García Robles (México, 1982)
- Óscar Arias Sánchez (Costa Rica, 1987)
- Rigoberta Menchú Tum (Guatemala, 1992)
- Juan Manuel Santos Calderón (Colombia, 2016)
- María Corina Machado (Venezuela, 2025)
¿Cuáles son los países con más premios Nobel?
Venezuela se ubica así a cerca de la mitad de tabla de nacionalidades más premiadas, elaborada por Meetings International. La lista se encuentra encabezada por Estados Unidos, con 425 premiados. Lidera con distancia: segundo se ubica Reino Unido, con 144 premiados. Una brecha de 281 premios.
En cuanto a los países hispanos, el más galardonado es España con 8. Le sigue Argentina con 5. Detrás México con tres y luego cuatro países con dos: Chile, Colombia, Guatemala y Venezuela.
