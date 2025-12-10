María Corina Machado recibió el 26º Premio Nobel hispano: ¿quiénes son los otros ganadores latinos?

Publicado por Santiago Ospital 10 de diciembre, 2025

María Corina Machado recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025. Premiada por su "incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela", la líder de la oposición venezolana se convirtió así en la séptima hispana en recibir el galardón por promover la paz.

Machado se suma también así a otras 25 destacadas figuras hispanas que han sido premiadas en las distintas categorías del Nobel, desde la medicina hasta la literatura. El premio literario es, justamente, el que más hispanos se ha apuntado: 11, con ganadores como Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

A continuación, la lista completa de galardonados hispanos en las distintas categorías del Nobel:

Premio Nobel de Literatura (11 ganadores):



José Echegaray (España, 1904) — Dramaturgo y matemático, primer hispano premiado con un Nobel.

(España, 1904) — Dramaturgo y matemático, primer hispano premiado con un Nobel. Jacinto Benavente (España, 1922)

(España, 1922) Gabriela Mistral (Chile, 1945) — Primera mujer latinoamericana galardonada

(Chile, 1945) — Primera mujer latinoamericana galardonada Juan Ramón Jiménez (España, 1956)

(España, 1956) Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967)

(Guatemala, 1967) Pablo Neruda (Chile, 1971)

(Chile, 1971) Vicente Aleixandre (España, 1977)

(España, 1977) Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)

(Colombia, 1982) Camilo José Cela (España, 1989)

(España, 1989) Octavio Paz (México, 1990)

(México, 1990) Mario Vargas Llosa (Perú/España, 2010)

Premios Nobel de Ciencias (Física, Química y Medicina: 8 ganadores)



Santiago Ramón y Cajal (España, 1906 — Medicina)

(España, 1906 — Medicina) Bernardo Alberto Houssay (Argentina, 1947 — Medicina)

(Argentina, 1947 — Medicina) Severo Ochoa (España, 1959 — Medicina)

(España, 1959 — Medicina) Luis Walter Álvarez (EEUU, 1968 — Física) Aunque nació y vivió en Estados Unidos, era de ascendencia hispana, hijo de un médico cubano (Walter C. Álvarez).

(EEUU, 1968 — Física) Aunque nació y vivió en Estados Unidos, era de ascendencia hispana, hijo de un médico cubano (Walter C. Álvarez). Luis Federico Leloir (Argentina, 1970 — Química)

(Argentina, 1970 — Química) Baruj Benacerraf (Venezuela / EEUU, 1980 — Medicina)

(Venezuela / EEUU, 1980 — Medicina) César Milstein (Argentina, 1984 — Medicina)

(Argentina, 1984 — Medicina) Mario J. Molina (México, 1995 - Química)

Premio Nobel de la Paz (7 ganadores):



Carlos Saavedra Lamas (Argentina, 1936)

(Argentina, 1936) Adolfo Pérez Esquivel (Argentina, 1980)

(Argentina, 1980) Alfonso García Robles (México, 1982)

(México, 1982) Óscar Arias Sánchez (Costa Rica, 1987)

(Costa Rica, 1987) Rigoberta Menchú Tum (Guatemala, 1992)

(Guatemala, 1992) Juan Manuel Santos Calderón (Colombia, 2016)

(Colombia, 2016) María Corina Machado (Venezuela, 2025)