Murió Abraham Quintanilla, el mánager y padre de Selena, a los 86 años

Publicado por Diane Hernández 14 de diciembre, 2025

Abraham Quintanilla Jr., padre, mánager y principal impulsor de la carrera de Selena Quintanilla, murió a los 86 años, dejando atrás una huella profunda en la historia de la música latina. La noticia fue confirmada la mañana del sábado por su hijo, AB Quintanilla III, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento.

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, en el seno de una familia mexicoamericana, Quintanilla tuvo desde joven una relación estrecha con la música. En su adolescencia integró el grupo vocal The Dinos, experiencia que le permitió formarse como cantante y compositor. Sin embargo, a finales de la década de 1960 decidió dejar los escenarios para concentrarse en su familia, una elección que terminaría cambiando el rumbo de la música tejana y latina.

Al descubrir el talento vocal de su hija menor, Selena Quintanilla-Pérez, Abraham decidió formar la banda familiar Selena y Los Dinos, junto a sus otros hijos, AB y Suzette. Como mánager, enfrentó un entorno musical dominado por hombres, organizando presentaciones, puliendo la imagen del grupo y dirigiendo cada detalle de su crecimiento artístico. Su perseverancia dio frutos: a finales de los años ochenta, la agrupación ya era una referencia del género tejano y el trampolín para el éxito masivo de Selena.

La tragedia que marcaría todo

La tragedia marcó su vida el 31 de marzo de 1995, cuando Selena fue asesinada a los 23 años. Desde entonces, Abraham Quintanilla asumió el papel de custodio del legado artístico y cultural de su hija, participando activamente en proyectos que mantuvieron viva su memoria. Fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena (1997), interpretado por Edward James Olmos, y colaboró en documentales, álbumes póstumos y homenajes. También fue retratado por Ricardo Chavira en la serie de Netflix Selena: La Serie.

Más recientemente, en noviembre de este año, Netflix estrenó el documental Selena y Los Dinos: El legado de una familia, que ofrece una mirada íntima al ascenso de la cantante mediante archivos y videos inéditos.

Tras la muerte de Selena, la familia Quintanilla fundó la Fundación Selena, enfocada en apoyar a niños en situación vulnerable. A través de su sello Q-Productions, Abraham continuó impulsando nuevos talentos en la música y el cine. En 2021 publicó sus memorias, El sueño de un padre: el viaje de mi familia en la música, donde relató su experiencia como padre y gestor artístico.

Figura controvertida para algunos, pero indiscutiblemente clave en la historia de Selena, Abraham Quintanilla se despide como uno de los pilares fundamentales detrás del surgimiento de una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos.