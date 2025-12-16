Trump solicita a China evaluar la liberación del empresario Jimmy Lai

Publicado por Sabrina Martin 15 de diciembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que solicitó al presidente chino, Xi Jinping, que considere la liberación de Jimmy Lai, el empresario de medios de Hong Kong condenado por cargos de seguridad nacional. Trump explicó que su petición se basó en la edad y el estado de salud de Lai, y señaló que ahora corresponde esperar la respuesta de Beijing.

“Me siento muy mal. Hablé con el presidente Xi al respecto y le pedí que considerara su liberación”, dijo Trump a los periodistas.

La declaración se produjo luego de que un tribunal de Hong Kong declarara culpable a Lai de tres cargos vinculados a la Ley de Seguridad Nacional.

La condena y los cargos

Los fiscales sostuvieron que Lai estuvo detrás de conspiraciones destinadas a promover acciones de Gobiernos extranjeros contra Hong Kong o China, de permitir la publicación de contenidos que, según la acusación, incitaban al descontento contra el Gobierno. El empresario se declaró inocente y podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua, aunque conserva el derecho a apelar.

Durante la lectura del fallo, la jueza afirmó que Lai mantenía hostilidad hacia la República Popular China y que había solicitado ayuda de Estados Unidos bajo el argumento de apoyar al pueblo de Hong Kong.

Reacciones internacionales

El Reino Unido, país del que Lai es ciudadano, condenó el proceso y pidió su liberación. La Unión Europea afirmó que la condena refleja el deterioro de las libertades y la democracia en Hong Kong desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional tras las protestas de 2019. China rechazó estas críticas y se opuso a lo que describió como intentos de desacreditar el sistema judicial de Hong Kong.