Detienen a una persona de interés tras el tiroteo mortal en la Universidad de Brown

Los socorristas del Departamento de Bomberos de Providence en el campus de la Universidad de Brown AFP

Publicado por Diane Hernández 14 de diciembre, 2025

Las autoridades estadounidenses detuvieron a una 'persona de interés' en relación con el tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y al menos nueve heridos, informaron este domingo funcionarios municipales y policiales. Tras el arresto, la policía indicó que no busca a otros sospechosos por el ataque, según la AFP.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, confirmó que el individuo fue arrestado en la madrugada del domingo. A su lado, el coronel Oscar Pérez, jefe del Departamento de Policía de Providence, precisó que se trata de una persona de entre 30 y 39 años, aunque no se difundieron más detalles sobre su identidad ni sobre los cargos mientras avanza la investigación.

"Hemos detenido a una persona de interés y, por el momento, no estamos buscando a nadie más", afirmó Pérez en conferencia de prensa recogida por The New York Times.

El arresto se produjo tras un amplio operativo que movilizó a unos 400 agentes, incluidos efectivos del FBI, policías estatales y seguridad del campus, luego de que el atacante huyera del lugar. La orden de confinamiento fue levantada en la mañana del domingo, aunque la universidad advirtió que persisten áreas con acceso restringido por tratarse de escenas activas de investigación.

El ataque que dejó al menos dos muertos

El tiroteo ocurrió el sábado por la tarde en el edificio Barus and Holley, sede de los departamentos de ingeniería y física, durante una clase de revisión de exámenes finales (Principios de Economía), según confirmó la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson.

La institución emitió una alerta de "atacante activo" a las 16:22 hora local, instruyendo a estudiantes y personal a cerrar puertas, silenciar teléfonos y permanecer ocultos.

Un video difundido por la policía muestra al presunto autor vestido con ropa oscura caminando a paso rápido tras salir del edificio. Testigos indicaron que llevaba además una máscara de camuflaje gris.

Víctimas y heridos De las 11 víctimas, 10 eran estudiantes, informó Paxson. Ocho de los heridos permanecen en estado grave pero estable, uno está crítico pero estable y otro fue dado de alta, detalló el alcalde Smiley. La novena persona herida sufrió lesiones por fragmentos de bala y fue trasladada posteriormente a un hospital.

​

​Relatos de testigos describen escenas de pánico.

El presidente Donald Trump señaló en Truth Social que fue informado del ataque y que el FBI se encontraba en el lugar: "Qué cosa tan terrible. Todo lo que podemos hacer ahora mismo es rezar por las víctimas".

La Universidad de Brown, parte de la Ivy League, cuenta con unos 11.000 estudiantes y está ubicada en Providence, cerca de Boston. El episodio se suma a una serie de tiroteos en centros educativos en el país, en un contexto de debate persistente sobre el acceso a las armas de fuego y las medidas de seguridad en campus universitarios.