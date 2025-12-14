Dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de diciembre, 2025

Un tiroteo masivo tuvo lugar este sábado por la tarde en la Universidad de Brown, ubicada en la ciudad de Providence, Rhode Island, con el alcalde Brett Smiley anunciando la muerte de dos personas en el trágico incidente. Asimismo, el político detalló que otras ocho personas se encuentran hospitalizadas en condición crítica pero estable, añadiendo que las cifras podrían cambiar en cualquier momento debido a la cantidad de personas heridas durante el tiroteo en la institución académica.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, hasta el momento no hay ningún sospechoso bajo custodia y no se ha arrestado a nadie. Sin embargo, la policía indicó que el atacante habría sido un hombre vestido completamente de negro. De igual manera, las fuerzas de seguridad no descartan que el tiroteo haya sido perpetrado por varios tiradores en lugar de uno solo.

Palabras de Trump y el gobernador de Rhode Island

Poco después de que el tiroteo fuese anunciado por las autoridades locales, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, señaló a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook que “estamos monitoreando activamente el tiroteo en la Universidad de Brown”. Asimismo, el gobernador añadió que la policía estatal se encuentra trabajando junto con la Agencia de Manejo de Emergencias de Rhode Island y las fuerzas del orden locales en el manejo de la situación. “Manténganse alejados del área y sigan los canales oficiales para recibir actualizaciones”, dijo, agregando que está “orando por nuestra comunidad”.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que el FBI se encontraba en el lugar del tiroteo en la institución académica, en un comunicado publicado en su cuenta de Truth Social, donde señaló que “He sido informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad de Brown, en Rhode Island”. Poco antes, el mandatario republicano había publicado que el sospechoso había sido detenido; sin embargo, en una actualización posterior, Trump informó que “La Policía de la Universidad de Brown revirtió su declaración anterior. El sospechoso NO está bajo custodia”.