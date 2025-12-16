La Policía de Los Ángeles dice que Nick Reiner es “responsable” de la muerte de sus padres

Nick Reiner en una entrevista con su padre, Rob Reiner Captura de pantalla / Aol. / YouTube

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de diciembre, 2025

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó este lunes el arresto sin derecho a fianza de Nick Reiner, hijo del reconocido director de cine Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, en el marco de la investigación por el homicidio del matrimonio. Ambos fueron hallados muertos el domingo en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, California.

En un comunicado oficial, la División de Robos y Homicidios del LAPD informó que detectives arrestaron a Nick Reiner, de 32 años, tras una investigación preliminar que lo señala como presunto responsable de la muerte de sus padres. El arresto se produjo alrededor de las 9:15 p. m. del domingo 14 de diciembre, y el sospechoso permanece bajo custodia sin posibilidad de fianza, según confirmaron las autoridades.

LAPD News: Detectives Announce Arrest in Murder of Robert and Michele Reiner pic.twitter.com/0Mn7P81GVA — LAPD PIO (@LAPDPIO) December 15, 2025

De acuerdo con el reporte policial, oficiales acudieron a una llamada de investigación de fallecimiento alrededor de las 3:40 p. m. del domingo en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue. Una vez dentro del domicilio, los agentes encontraron a dos víctimas, posteriormente identificadas como Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Detectives de la División de Homicidios iniciaron de inmediato las diligencias para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Tras los primeros avances de la investigación, el LAPD determinó que se trataba de un doble homicidio y procedió a la localización y detención del hijo del matrimonio. El caso será presentado este martes ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para su evaluación formal y eventual presentación de cargos.

Tras el comunicado, el LAPD difundió imágenes del arresto, en las que se observa a Nick Reiner siendo sometido por agentes.

NEW: LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A. pic.twitter.com/7Tk3mgqQFp — Matt Finn (@MattFinnFNC) December 16, 2025

En un primer momento, el jefe del LAPD, Jim McDonnell, había señalado que la fianza ascendía a $4.000.000, aunque más tarde se confirmó que Reiner quedaría bajo custodia sin posibilidad de liberación, al menos por ahora.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó los decesos en el lugar, mientras que la investigación permanece en curso y las autoridades no han detallado aún las causas de muerte con exactitud.

Un portavoz de la familia Reiner expresó en un comunicado que los allegados se encuentran “profundamente devastados por esta pérdida repentina” y pidió respeto por la privacidad familiar en medio de la investigación.

Una vida turbulenta

En el pasado, Nick Reiner hizo pública su lucha contra la adicción a las drogas.

En entrevistas previas, relató que ingresó por primera vez a rehabilitación durante su adolescencia y que, incluso, atravesó períodos de indigencia. En 2015, Reiner escribió la película Being Charlie, dirigida por su padre, inspirada parcialmente en su experiencia personal con las adicciones.

Rob Reiner fue una figura central de la televisión estadounidense en la década de 1970 por su papel en All in the Family y más tarde se consolidó como uno de los directores más influyentes de Hollywood, con películas emblemáticas como When Harry Met Sally, The Princess Bride, Misery y A Few Good Men. En años recientes había reducido su actividad cinematográfica, aunque en septiembre estrenó una secuela de This Is Spinal Tap.

Líderes políticos de California, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom, lamentaron públicamente la muerte del matrimonio, destacando su impacto cultural y su activismo en causas sociales.