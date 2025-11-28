La Administración Trump examinará las tarjetas de residencia permanente de 19 países tras el ataque contra dos soldados de la Guardia Nacional

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de noviembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump afirmó este jueves que examinará nuevamente las tarjetas de residencia permanente (green cards) vinculadas a 19 naciones, luego de que un ciudadano de Afganistán llamado Rahmanullah Lakanwal disparara este miércoles contra dos miembros de la Guardia Nacional frente a una estación de metro ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca en Washington D. C. Las autoridades estadounidenses determinaron que el ciudadano afgano ingresó al país en septiembre de 2021 a través del programa “Operation Allies Welcome”.

“Por orden de @POTUS, he instruido una reevaluación completa y rigurosa de cada Green Card de cada extranjero proveniente de cada país de preocupación. La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y los estadounidenses no cargarán con el costo de las políticas de reasentamiento irresponsables de la administración anterior. La seguridad de los estadounidenses no es negociable”, escribió el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, en una publicación en su cuenta de X.

¿Cuáles son los países en cuestión?

El miércoles, Trump y el vicepresidente J. D. Vance criticaron duramente a la Administración demócrata del expresidente Joe Biden por haber permitido con sus políticas migratorias el ingreso de refugiados de Afganistán, mientras que el USCIS suspendió de inmediato todas y cada una de las solicitudes de inmigración de ciudadanos de dicho país. “Recuerdo que en 2021 critiqué la política de Biden de abrir las compuertas a refugiados afganos sin investigar. Amigos me enviaron mensajes llamándome racista. Fue un momento revelador. No deberían haber estado en nuestro país”, dijo Vance.

El pasado mes de junio, el gobierno estadounidense enumeró 19 países que consideraron de preocupación con restricciones de entrada al país. Estos fueron Venezuela, Turkmenistán, Togo, Sierra Leona, Laos, Cuba, Burundi, Yemen, Sudán, Somalia, Libia, Irán, Haití, Eritrea, Guinea Ecuatorial, la República del Congo, Chad, Birmania y Afganistán.