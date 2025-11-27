Ataque a la Guardia Nacional en DC: el sospechoso en un ciudadano afgano que ingresó al país bajo Biden

Publicado por Joaquín NúñezAgustina Blanco 26 de noviembre, 2025

Dos miembros uniformados de la Guardia Nacional fueron baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump señaló que el sospechoso principal se encuentra bajo custodia. Según informó The New York Post, se trata de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, quien llegó a Estados Unidos durante la Administración Biden como parte de la retirada de Afganistán de 2021. A su vez, el FBI investigará el caso como "un posible acto de terrorismo".

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido, pero, independientemente de ello, pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden. Son personas verdaderamente magníficas. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los que forman parte de la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes", escribió el presidente en Truth Social.

Si bien en un primer momento, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicó en las redes sociales que los dos miembros de la Guardia Nacional habían muerto (información que luego fue compartida por la Casa Blanca), ahora señaló que ha recibido informes contradictorios sobre su condición.

"Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa".

En la noche del miércoles, NBC News reportó que el FBI investigará inicialmente el caso como un "posible acto de terrorismo".

De acuerdo con el NYP, el principal sospechoso es Lakanwal, quien fue detenido y habría actuado solo con un revolver.

Por su parte, el secretario de Guerra Pete Hegseth, señaló ante la prensa que el presidente Trump le pidió que envíe 500 tropas adicionales de la Guardia Nacional a Washington DC.

En esa línea, en declaraciones a los periodistas, Hegseth dijo que llevará la solicitud al secretario del Ejército: "Esto sólo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington DC sea un lugar seguro y hermoso. Si los delincuentes quieren actuar así, recurriendo a la violencia contra los demás, nunca cederemos. El presidente Trump nunca cederá”.

.@SECWAR on the shooting that took place earlier today. pic.twitter.com/kdehQs9Ebg — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 26, 2025

El director del FBI Kash Patel en una publicación en X, señaló que el FBI está "participando y colaborando con la investigación en Washington, DC, después de que miembros de la Guardia Nacional recibieran disparos esta tarde. Por favor, oren por ellos y les daremos más información a medida que podamos".

FBI is engaged and assisting with the investigation in Washington, D.C. after National Guard members were shot this afternoon. Please pray for them and we will update with more information as we are able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 26, 2025

De igual manera, la fiscal general, Pam Bondi, también comentó sobre X, escribiendo: "Agentes federales están en la escena del horrible tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC. Oremos por nuestra Guardia Nacional de DC".

Federal agents are on the scene of the horrific shooting of 2 National Guardsmen in Washington, DC.



PRAY for our DC National Guard. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 26, 2025