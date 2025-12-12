Alertas por tormenta de hielo y tormenta invernal desde Montana hasta Vermont: qué son y cómo prepararse

Publicado por Santiago Ospital 12 de diciembre, 2025

Serán jornadas frías en el norte y este del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió varias alertas de tormenta de hielo y alertas de tormenta invernal hasta el fin de semana.

Las alertas por bajas temperaturas se emitieron el viernes para dos grandes áreas:

El centro-norte del país: una franja comprendida por partes de Montana , Idaho , Wyoming , Dakota del Sur , Dakota del Norte , Minnesota , Iowa y Nebraska .

, , , , , , y . Un área del noreste: partes de Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Virginia.

También se emitieron alarmas para zonas aisladas de Michigan, Pensilvania, Nueva York y Vermont.

La zona más afectada será la del centro-norte, conocida como las llanuras altas del norte que ya vienen experimentando temperaturas gélidas los últimos días.

El aire ártico que instalado allí se desplazará el viernes hacia el sur, llegando el sábado en las llanuras centrales y el valle de Ohio y el domingo hasta el centro-atlántico.

¿Qué es una alerta de tormenta de hielo?

Un aviso de tormenta de hielo como el emitido por el NWS en zonas desde Montana hasta Virginia significa que se esperan acumulaciones de hielo iguales o superiores a los 3,8 cm (1.4 pulgadas).

Las acumulaciones de hielo pueden ser peligrosas por diversos motivos: desde derribar estructuras como postes eléctricos y árboles hasta interrumpir servicios como el suministro eléctrico, pasando por por el derrape de coches en la carretera.

Otros riesgos derivados de las tormentas de hielo son:

Hielo negro ( Black Ice ): es uno de los riesgos más peligrosos para la conducción y se define como capas irregulares de hielo en carreteras u otras superficies de transporte que son prácticamente invisibles. A diferencia del hielo común, no es blanco: suele ser transparente, lo que permite ver el asfalto oscuro debajo, de ahí su nombre. Es especialmente frecuente durante las primeras horas de la mañana.

( ): es uno de los riesgos más peligrosos para la conducción y se define como capas irregulares de hielo en carreteras u otras superficies de transporte que son prácticamente invisibles. A diferencia del hielo común, no es blanco: suele ser transparente, lo que permite ver el asfalto oscuro debajo, de ahí su nombre. Es especialmente frecuente durante las primeras horas de la mañana. Bloqueos de hielo ( Ice Jams ): los periodos prolongados de frío intenso pueden provocar la congelación de ríos y lagos. Cuando el nivel del agua aumenta o se produce un deshielo repentino, el hielo se rompe en grandes bloques que pueden atascarse en obstáculos naturales o construcciones humanas, como puentes o presas.

( ): los periodos prolongados de frío intenso pueden provocar la congelación de ríos y lagos. Cuando el nivel del agua aumenta o se produce un deshielo repentino, el hielo se rompe en grandes bloques que pueden atascarse en obstáculos naturales o construcciones humanas, como puentes o presas. El riesgo de la recreación sobre el hielo: el hielo en lagos y ríos puede ser extremadamente peligroso. Antes de practicar actividades como pesca en hielo, esquí, motos de nieve o cualquier otra recreación sobre superficies congeladas, es fundamental consultar con las autoridades locales.

Puede consultar los últimos avisos de tormenta de hielo en el siguiente enlace de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Además, los expertos recomiendan estar al tanto de las alertas de la correspondiente rama local del NWS.

¿Qué es un aviso de tormenta invernal?

Un aviso de tormenta invernal como el emitido por el NWS para gran parte de Montana significa que se esperan fuertes nevadas.

Pueden ser de al menos 15 centímetros (6 pulgadas) en 12 horas, o al menos 20 centímetros (8 pulgadas) en 24 horas. También puede emitirse si se espera una acumulación de aguanieve de al menos 1.2 cm (0.5 pulgadas).

Un aviso de tormenta invernal significa que hay al menos un 80% de posibilidades de que se produzcan condiciones meteorológicas invernales impactantes durante el período de aviso.

Puede consultar los últimos avisos de tormenta invernal en el siguiente enlace del NOAA. Además, los expertos recomiendan estar al tanto de las alertas de la correspondiente rama local del NWS.

Frío cerca de récords históricos Los meteorólogos advierten de que el frío de los próximos días podría rozar los récords históricos de bajas temperaturas.



Se espera que las temperaturas estén entre 20 y 30 grados por debajo de lo habitual, con las variaciones más grandes desde las llanuras altas del norte hasta el valle de Ohio.



El frío también vendrá acompañado de fuertes ráfagas de viento (entre 32 y 56 km/h o 20 y 35 mph).



La unión de temperaturas bajas y vientos potentes generará una sensación térmica por debajo de los -34°C o los -30 °F​ en las llanuras del norte y la parte superior del medio oeste entre el viernes y el domingo.



En gran parte del valle del ​Misisipi y el valle de Ohio/Apalaches centrales se espera una temperatura por debajo de los -17°C o -0°F.

Recomendaciones para salir a la carretera en una tormenta invernal o de hielo

Las bajas sensaciones térmicas de los próximos días supondrán un riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta. Por tanto, debe abrigarse tanto a usted mismo y los suyos como a los animales a su cuidado, tanto mascotas como ganado.

Los expertos también recomiendan estar atentos a las recomendaciones de los departamentos de transporte locales, para conocer el estado de las carreteras en su zona. Si va a viajar, revise también cómo se encuentran los distintos puntos de su trayecto y su destino.

También conviene que se asegure del estado de su coche antes de salir a la ruta. Las autoridades también recomiendan llevar en un kit de emergencia:

Una linterna

Pilas de repuesto

Alimentos no perecederos y ricos en calorías

Agua embotellada

Un cargador de teléfono

Al menos una muda de ropa extra

Mantas abrigadas

Cables de arranque

Cerillas o un mechero

Cómo preparar un hogar ante el frío extremo

Preparar la vivienda con antelación es clave para reducir riesgos durante tormentas invernales, cortes de energía y bajas temperaturas. Algunas recomendaciones fundamentales son: