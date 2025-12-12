Game Awards: el videojuego francés 'Clair Obscur: Expedition 33' domina y bate todos los récords al llevarse nueve estatuillas

Publicado por Carlos Dominguez 12 de diciembre, 2025

(AFP) Clair Obscur: Expedition 33, la primera producción del estudio francés Sandfall Interactive, batió este jueves un récord al llevarse nueve premios en los Game Awards de Los Ángeles, incluido el de videojuego del año.

El título estaba nominado en un número récord de categorías y se enfrentaba a pesos pesados como Death Stranding 2 del legendario Hideo Kojima, famoso por Metal Gear Solid, o Donkey Kong Bananza de Nintendo.

El videojuego de temática postapocalíptica también resultó vencedor en las categorías de mejor juego independiente, mejor dirección artística y mejor narrativa, entre otras, lo que marcó un hito para un título producido en Francia.

De esta manera, Clair Obscur: Expedition 33 rompió la marca de estatuillas obtenidas por un solo juego de video en el que es considerado como el equivalente de los Oscar de esta industria.

"Han cambiado nuestras vidas y la de nuestro estudio, y es realmente maravilloso", dijo el director del videojuego, Guillaume Broche, sobre el escenario del Peacock Theater, donde se entregaron los galardones.

Un logro frente a los gigantes de la industria

El videojuego se caracteriza por su marcado homenaje a la cultura gala: escenarios inspirados en el París de la Belle Époque, música interpretada en gran medida en francés y un traje adicional para los personajes que combina boina roja, camiseta a rayas y baguette de pan.

Desarrollado en gran parte por una treintena de personas, un tamaño más bien modesto en comparación con los titanes del sector, es para muchos miembros del equipo el primer videojuego que desarrollan.

Ventas millonarias

Con más de cinco millones de ejemplares vendidos, se ha convertido en un fenómeno mundial y en uno de los éxitos sorpresa del año desde su lanzamiento en abril.

El año pasado el gran ganador fue Astro Bot, un juego de plataformas que rinde homenaje a los héroes más conocidos de la PlayStation.