"Este ataque atroz fue un acto de terror": Trump se pronuncia sobre el tiroteo contra dos guardias nacionales en Washington

Una captura de pantalla de la alocución del presidente Donald TrumpTruth Social / @realDonaldTrump

Publicado por Víctor Mendoza 26 de noviembre, 2025

(AFP) Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca, y se encuentran en "estado crítico", un hecho que el presidente Donald Trump denunció como un "acto de terror" en la capital estadounidense.

El director del FBI, Kash Patel, informó que los dos guardias resultaron heridos de gravedad, al aclarar versiones erradas que anteriormente los habían reportado como fallecidos.

"Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico", declaró Patel en una conferencia de prensa.

El atacante es un migrante afgano que llegó a Estados Unidos en 2021, durante la Administración Biden, informó Trump desde Florida, donde celebra el Día de Acción de Gracias.

"Su estatus se extendió en virtud de la legislación firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país", dijo Trump. "Este ataque pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación. La administración anterior dejó entrar a 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo, de lugares que ni siquiera queremos conocer. Ningún país puede tolerar semejante riesgo para nuestra propia supervivencia".

"Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden. Y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país", añadió.

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington.

El envío de estas tropas elevará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad.

"Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", dijo Hegseth.

Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un "tiroteo dirigido" contra los guardias.

Periodistas de la AFP vieron, a dos calles de la Casa Blanca, a una persona vestida de uniforme militar siendo evacuada en una camilla.

Tres personas víctimas de disparos de arma de fuego fueron atendidas por unidades de emergencia, informaron a la AFP los servicios de rescate de la ciudad.

"Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos", relató a la AFP Angela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su auto con sus dos hijos.

"Se podía ver a miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el metro, armas en mano", agregó Perry.