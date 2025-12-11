Evacuaciones por inundaciones en Washington: ¿cuándo acabará por fin el 'río atmosférico'?

Publicado por Santiago Ospital 11 de diciembre, 2025

Los estados de Washington, Oregón e Idaho han vivido en los últimos días fuertes precipitaciones que llevaron a inundaciones repentinas en varias zonas, debido a un fenómeno meteorológico llamado río atmosférico.

El Servicio Meteorológico Nacional informó este jueves que el fenómeno que dejó entre 12 y 25 centímetros (entre 5 y más de 10 pulgadas) en aquellos tres estados a lo largo de la semana "finalmente terminará hoy". El riesgo por las inundaciones, sin embargo, seguirá en los próximos días.

"Si bien las lluvias más intensas están remitiendo, las precipitaciones persistirán hasta el viernes, agravando las importantes inundaciones fluviales", añadió.

Asimismo, aclaró que "los deslizamientos de tierra continuarán en partes del oeste del estado de Washington y el noroeste de Oregón durante varios días".

De hecho, las autoridades continúan emitiendo órdenes de evacuación y pidiendo precaución al tomar el volante.

En Washington, unos 100.000 residentes recibieron órdenes de evacuación en las últimas horas. Así lo afirmó el gobernador Bob Ferguson, quien aseguró que esperaban que los ríos alcanzaran "niveles históricos a partir de las 4 am, y que se prolonguen hasta la mañana del viernes".

A medianoche del miércoles, el condado de Skagit, Washington, insistió a varios de sus residentes que "evacúen a zonas altas de inmediato". "No esperen".

En Oregón también se emitieron órdenes de evacuación, como en el Parque Regional Oxbow, y se debieron cerrar carreteras, principalmente en la costa. El estado de estas últimas puede consultarse en tripcheck.com.

¿Cuáles son los dos ríos bajo mayor amenaza?



Los dos ríos que mayor riesgo representan según los expertos son el Skagit y el Snohomish. Ambos se encuentran en el norte de Seattle. Podrían superar récords el jueves temprano.

El viernes, las crecidas continuarían, según estimaciones oficiales. Cerca de Concrete, el Skagit podría crecer 13.5 centímetros (44,47 pies) el viernes al mediodía. El anterior registro histórico fue de 12.8 centímetros (42,2 pies), aunque este ya podría haberse roto el jueves, cuando algunas estimaciones marcan 14,3 metros (47 pies) de crecida. En otras zonas del río también se esperan nuevos récords.

"Acabo de hablar por teléfono con el Servicio Meteorológico Nacional y me alarma saber que el río Skagit alcanzará un nivel máximo de 1.2 a 1.5 metros (4-5 pies) por encima del nivel récord", sostuvo la senadora de Washington Maria Cantwell. "Por favor, manténganse alerta y sigan las órdenes de evacuación. Esta no es una inundación más".

Por su parte el Snohomish rozará máximos el viernes, aunque parecería que sin alcanzar a pasarlos. Tanto cerca de Monroe como cerca de Snohomish rozará los vigentes récords el viernes. Las estimaciones actualizadas pueden consultarse en un mapa en directo del NOAA.

Lluvias récord



Más allá de las precipitaciones e inundaciones esperadas para los próximos días, durante la semana ya se vivieron récords de precipitaciones. El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia, anticipando que el costo de las reparaciones será "significativo".

En el área de Olympia, capital del estado, ya el lunes las lluvias rompieron un récord de diez años con 7.6 centímetros (3,03 pulgadas) frente a los 6.3 centímetros (2,50) de 2015. Este jueves, el NWS subió el contador a más de 17 centímetros (7). En Bellingham también se superaron máximos históricos, según el mismo.

En Portland, la ciudad más populosa de Oregón, también se registraron máximos históricos incluso a inicios de semana. Los 4,2 centímetros (1,66 pulgadas) registrados el martes superaron el máximo previo de 3,6 alcanzado en 2010, según el medio local KATU 2. En Salem también se rompió el récord previo con 4.3 centímetros (1.74 pulgadas) frente a los 1,63 de 1987.