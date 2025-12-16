Trump asegura que su administración está “considerando” reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que su administración está “considerando” reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, poco después de que el medio The Washington Post informara que se esperaba la firma de una orden ejecutiva en la cual se instruiría a las agencias a avanzar lo antes posible con dicha reclasificación. “Lo estamos considerando. Porque mucha gente quiere verlo, la reclasificación, porque conduce a enormes cantidades de investigación que no pueden realizarse a menos que se reclasifique. Así que lo estamos analizando muy seriamente”, les comentó Trump a los periodistas en el Despacho Oval al ser consultado sobre la posibilidad.

El medio informó la semana pasada sobre el más reciente acercamiento de la Administración Trump a la reclasificación, citando a varias fuentes que señalaron que Trump discutió la medida con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. De aprobarse la medida, el mandatario republicano le estaría dando continuidad a los esfuerzos iniciados por la administración demócrata del expresidente Joe Biden, que en 2024 comenzó el proceso para convertir la marihuana en una sustancia de la Lista III, pero no lo concluyó.

Trump apoyó esta medida en su campaña presidencial

Lejos de tratarse de una postura sorpresiva e inesperada por parte de Trump, lo cierto es que el líder conservador ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a esta medida, e incluso llegó a respaldar públicamente la reclasificación durante la campaña presidencial de 2024, afirmando en algunas oportunidades que su administración podría tomar esta acción. A mediados de agosto, Trump afirmó que tomaría una decisión sobre la reclasificación en “las próximas semanas”, pero hasta ahora no ha ocurrido.

A pesar de dicha postura, varios líderes demócratas han criticado al mandatario republicano. Uno de estos ha sido el senador por Oregón Ron Wyden, quien acusó a Trump de intentar “manipular” a los estadounidenses para que “crean que acaba de legalizar la marihuana” al facilitar la reclasificación. “No ha despenalizado el cannabis ni ha borrado los antecedentes de afroamericanos y latinos que siguen en prisión por delitos menores relacionados con drogas. Esto no es más que un intento de impulsar sus patéticos índices de aprobación”, escribió Wyden en su cuenta de X.