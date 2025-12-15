¿Qué empresa china se quedará con iRobot, la corporación estadounidense detrás de Roomba?

Publicado por Víctor Mendoza 15 de diciembre, 2025

iRobot Corp., la firma pionera en robótica doméstica, se ha declarado oficialmente en quiebra bajo el Capítulo 11. Conocida mundialmente por su icónica aspiradora robot Roomba, la tecnológica estadounidense pasará a manos de la empresa china PICEA, su principal socio manufacturero, tras años de dificultades financieras y regulatorias.

Fundada en 1990 por tres investigadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, iRobot transformó la limpieza del hogar. La compañía escaló a la fama internacional en la década de los 2000 con el lanzamiento del modelo Roomba, estableciendo el estándar para la robótica de consumo.

Sin embargo, tras el auge de la pandemia, la empresa comenzó a transitar severas turbulencias económicas. Según analistas del sector, los factores determinantes fueron problemas en la cadena de suministro global y competencia agresiva de bajo costo, principalmente proveniente de fabricantes chinos.

PICEA Robotics: el nuevo dueño de iRobot

La compañía estadounidense se integrará ahora a Shenzhen PICEA Robotics Co., según el plan revelado este domingo. Fundada en 2016, esta firma china se define como un "proveedor líder de aspiradoras robot" y ya era la encargada de fabricar los dispositivos de iRobot.

Ambas empresas aseguran que PICEA cuenta con credenciales robustas en el sector de la tecnología para el hogar:

Posee el 30% del mercado global de aspiradoras robot de alta gama.

Ha comercializado más de 20 millones de unidades robóticas.

Cuenta con una fuerza laboral de 7.000 empleados en instalaciones repartidas entre China y Vietnam.

Gestiona una cartera de más de 1,300 derechos de propiedad intelectual.

La adquisición se realizará mediante un proceso vigilado por la corte de quiebras. Como resultado directo, iRobot dejará de cotizar en el Nasdaq y se convertirá en una entidad privada, propiedad al 100% del gigante asiático.

¿Qué ocurrirá con mi Roomba? Ante la incertidumbre de los consumidores, iRobot ha emitido un mensaje de tranquilidad. La empresa aseguró que seguirá operando con normalidad, manteniendo su plan de desarrollo de productos y su presencia global.

​

​Respecto al funcionamiento de los equipos actuales, se confirmó que no habrá disrupciones en la aplicación y que los programas para clientes y socios no sufrirán cambios.



Expertos señalan que los dispositivos ya instalados en los hogares continuarán realizando sus ciclos de limpieza sin problemas.

​

​Gary Cohen, Director Ejecutivo de iRobot, afirmó: "Al combinar la innovación y el diseño de iRobot con la experiencia técnica de Picea, estaremos preparados para dar forma a la próxima era del hogar inteligente".

El fracaso del acuerdo con Amazon

La empresa estadounidense había dado señales de que podría entrar en bancarrota temprano este mes cuando una empresa de inversión vendió un préstamos que le había concedido, según informó entonces Bloomberg.

Los más de 190 millones de dólares de deuda fueron adquiridos por Santrum, una subsidiaria de PICEA que también formará parte del acuerdo anunciado en las últimas horas.

El camino hacia la bancarrota se aceleró tras el fracaso de la compra por parte de Amazon. En enero, el gigante del e-commerce canceló sus planes de adquirir iRobot por 1.700 millones de dólares debido a la presión de la Comisión Europea, que temía una reducción de la competencia en el mercado de la Unión Europea.

Ese rechazo provocó, en la apertura del mismo día, una caída del 15% en las acciones de iRobot en Wall Street. Finalmente, la deuda de más de 190 millones de dólares de la compañía fue adquirida por Santrum, una subsidiaria de PICEA, sellando el destino de la marca que inventó la aspiradora autónoma.