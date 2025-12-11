Los "arquitectos de la IA", Persona del Año 2025 según la revista 'TIME'

Publicado por Carlos Dominguez 11 de diciembre, 2025

La revista TIME nombró el jueves como personalidad del año a los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

"Este es el año en que sentimos que las personas que estaban diseñando, imaginando y construyendo la inteligencia artificial dejaron de debatir sobre cómo crear esta tecnología y comenzaron a competir para desplegarla, y hay enormes consecuencias para la sociedad", dijo el editor en jefe de TIME, Sam Jacobs, a Savannah Guthrie y Craig Melvin durante una exclusiva con TODAY.

"Esto me recuerda a la Edad Dorada", dijo Jacobs. "Creo que nunca desde entonces se había concentrado tanto poder en tan pocos individuos, y ya sabemos lo que ocurrió entonces: un progreso asombroso, pero también una desigualdad increíble".

Los arquitectos de la IA

Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que "han tomado el volante de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista.

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió TIME.

La revista representó en una de sus portadas a ocho empresarios de las grandes tecnológicas sentados en una viga suspendida sobre una ciudad, en una ilustración que recrea una icónica fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

Los empresarios en la imagen son el jefe de Meta, Mark Zuckerberg; Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD; Elon Musk, de xAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de la división de IA de Google, DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y, por último, la experta de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li, considerada la "madrina" de la IA.