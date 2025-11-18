ANÁLISIS
George Soros donó $250.000 a un grupo británico que trabaja para censurar portales de noticias de derecha
El Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), fundado en 2018 por el exmiembro del Partido Laborista Imran Ahmed, ha intentado presionar a las empresas tecnológicas para que retiren sus anuncios de portales de noticias como The Federalist y The Daily Wire, debido a lo que considera contenido inapropiado.
Una exclusiva de The Washington Free Beacon (WFB) reveló que en 2024 Open Society Foundations (OSF), la organización filantrópica financiada por George Soros, concedió $250.000 al Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, para “apoyo general” en su lucha contra la desinformación, según consta en la propia base de datos de subvenciones de OSF.
El WFB reportó que este organismo, con el pretexto de detener "la propagación del odio y la desinformación en línea", ha presionado a los inversores y anunciantes de las empresas de redes sociales para que censuren la supuesta "desinformación" u otros contenidos que considera ofensivos dentro de los medios conservadores.
De acuerdo con The Washington Free Beacon, el CCDH solicitó en 2020 a Google que también prohibiera los anuncios de The Federalist y Zero Hedge, debido a comentarios en artículos relacionados con las protestas por la muerte de George Floyd, que calificó de racistas.
En pugna con Elon Musk
The Washington Free Beacon asegura que la subvención del magnate húngaro podría reavivar el largo conflicto de Elon Musk con Soros y el CCDH.
El año pasado, esta organización sin fines de lucro organizó discretamente una campaña para “acabar con el Twitter de Musk”, presionando a los anunciantes para que rompieran sus vínculos con la empresa, según revelaron unos memorandos publicados por Racket News en un artículo firmado por Paul D. Thacker y Matt Taibbi.
"En una filtración con repercusiones para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, documentos internos del Centro para la Lucha contra el Odio Digital —cuyo fundador es el operativo político británico Morgan McSweeney, que ahora asesora la campaña de Kamala Harris— revelan que el grupo planea por escrito 'acabar con el Twitter de Musk' mientras refuerza sus lazos con la Administración Biden/Harris y con los demócratas como la senadora Amy Klobuchar, que ha presentado múltiples proyectos de ley para regular la 'desinformación' en Internet'", se lee en el articulo.
La organización sin fines de lucro también presionó a los responsables políticos estadounidenses para que crearan un "regulador digital independiente", según Racket News.
El propietario de Tesla acusó anteriormente a Soros de financiar grupos vinculados a las protestas violentas de este año en todo el país y calificó al CCDH de “organización criminal”, prometiendo perseguir a sus donantes por intentar socavar las finanzas de X.
Musk, que se comprometió a poner fin a la censura en Twitter, demandó al CCDH en julio de 2023 por un informe del grupo en el que se afirmaba que los discursos de odio habían aumentado en X desde su adquisición.
El CCDH, un aliado del Partido Laborista
Luego de que el presidente Trump pidiera durante el verano investigar a George Soros y a su hijo Alex, presidente de Open Society Foundations, por financiar disturbios violentos en todo el país, su Administración considera ahora revocar la visa de Imran Ahmed por las actividades del CCDH en favor de la censura.
The Sunday Telegraph informó a principios de este mes que Ahmed está "encabezando la lista" de personas cuyas visas podrían ser canceladas.
De acuerdo a Racket News, Ahmed cofundó el Centro para la Lucha contra el Odio Digital junto con Morgan McSweeney, ahora jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer. El medio asegura que el CCDH es el aliado contra la desinformación del Partido Laborista y un vehículo de comunicación para el think tank Labour Together.
Tanto el CCDH como Labour Together fueron fundados por Morgan McSweeney, a quien se le atribuye haber pilotado el ascenso de Starmer a Downing Street, de acuerdo a Racket News.
Drop Site News, un medio antiisraelí financiado por Soros
De acuerdo a una exclusiva de WFB, la fundación del magnate húngaro canalizó su contribución a este portal de noticias a través de Social Security Works Education Fund, una organización sin fines de lucro cuya misión dice ser "educar al público en general, a los medios de comunicación y a los responsables políticos sobre las ventajas de proteger las prestaciones de la seguridad social".
The Washington Free Beacon reveló que Drop Site News nunca ha hecho pública la financiación recibida por parte de Open Society Foundations. Sin embargo, el portal de noticias antiisraelí solicita donaciones a través de Social Security Works Education Fund, que en los documentos de OSF aparece como destinado a "apoyar la creación de una oficina de redacción MENA de Drop Site News para salvar la brecha informativa crítica en el periodismo independiente".