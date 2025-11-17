George Soros financió 'Drop Site News', un portal de noticias pro Hamás

Publicado por Carlos Dominguez 17 de noviembre, 2025

La organización filantrópica de izquierdas de George Soros, Open Society Foundations (OSF), concedió en 2024 una subvención de $250.000 con el objetivo de apoyar la creación de una oficina para Oriente Medio y el Norte de África (MENA) para el portal de noticias antiisraelí Drop Site News.

De acuerdo a una exclusiva de The Washington Free Beacon (WFB), la fundación del magnate húngaro canalizó su contribución a este portal de noticias a través de Social Security Works Education Fund, una organización sin fines de lucro cuya misión dice ser "educar al público en general, a los medios de comunicación y a los responsables políticos sobre las ventajas de proteger las prestaciones de la seguridad social".

The Washington Free Beacon reveló que Drop Site News nunca ha hecho pública la financiación recibida por parte de Open Society Foundations. Sin embargo, el portal de noticias antiisraelí solicita donaciones a través de Social Security Works Education Fund, que en los documentos de OSF aparece como destinado a "apoyar la creación de una oficina de redacción MENA de Drop Site News para salvar la brecha informativa crítica en el periodismo independiente".

Esta organización actúa como "patrocinador fiscal" de Drop Site News, lo que permite a los donantes del portal realizar contribuciones deducibles de impuestos a este medio, que no goza de exención fiscal por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), reportó WFB.

De acuerdo a la investigación de The Washington Free Beacon, la principal fuente de ingresos del portal de noticias ha sido la cobertura de la guerra en Gaza, desde un punto de vista antiisraelí, y poco ha reportado sobre la Seguridad Social o cualquier otro programa de prestaciones sociales.

En declaraciones oficiales con Hamás

Drop Site News fue fundado en julio de 2024 por los periodistas Ryan Grim y Jeremy Scahill. Uno de sus primeros artículos se tituló 'On the Record with Hamas' ("En declaraciones oficiales con Hamás"), que consistió en una serie de entrevistas que Scahill realizó a los líderes del grupo terrorista, en las que estos "hablan de sus motivaciones, sus objetivos políticos y el coste humano de su levantamiento armado contra Israel".

"Los últimos nueve meses de guerra genocida de Israel en Gaza han provocado un despertar global sin precedentes ante la difícil situación del pueblo palestino", reza la primera línea del artículo.

"Espero que estos artículos ofrezcan al público una visión más profunda de su decisión de lanzar los ataques del 7 de Octubre en Israel y de cómo el grupo ve los últimos nueve meses de la guerra de exterminio respaldada por Estados Unidos contra los palestinos de Gaza", escribió Jeremy Scahill en la entrada de su biografía del portal de noticias.

Reportajes pro Hamás y pro Hezbolá

The Washington Free Beacon también reportó que la sección de Oriente Medio de Drop Site News está dirigida por Sharif Abdel Kouddous, un reportero que trabaja desde Egipto y Nueva York. El WFB explicó que Kouddous escribió un reportaje para el portal desde el funeral del líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah. En otro artículo, Kouddous condenó el asesinato a principios de este año de Anas Al-Sharif, un presunto combatiente de Hamás que trabajaba para el canal de noticias Al Jazeera.

Grim y Scahill trabajaron hasta 2022 para The Intercept, el medio de comunicación de tendencia izquierdista financiado por el fundador de eBay, Pierre Omidyar.

De acuerdo a The Washington Free Beacon, el Social Security Works Education Fund, Drop Site News y Open Society Foundations no respondieron a ninguna solicitud de comentarios.