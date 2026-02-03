Europa intensifica la presión sobre X: Reino Unido investiga a Grok y Francia cita a declarar a Musk

Publicado por Diane Hernández 3 de febrero, 2026

La red social X, propiedad del magnate estadounidense Elon Musk, enfrenta una ofensiva regulatoria y judicial simultánea en Europa. Este martes, Reino Unido y Francia anunciaron investigaciones formales contra la plataforma y su asistente de inteligencia artificial Grok, en medio de crecientes preocupaciones por la difusión de imágenes sexuales falsas, contenidos ilegales y posibles fallas en la moderación, incluidos riesgos para menores y para el sistema democrático.

Reino Unido investiga imágenes sexuales falsas generadas por IA

En Londres, el Information Commissioner’s Office (ICO), regulador británico de protección de datos, anunció la apertura de una investigación contra X y su empresa de IA, xAI, por la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas por Grok, que desataron indignación internacional.

"La creación y difusión señaladas de este tipo de contenidos suscitan graves preocupaciones en relación con la ley británica de protección de datos y presentan un riesgo potencial de perjuicio significativo para el público", señaló el ICO en un comunicado.

La investigación busca determinar si los datos personales fueron tratados de forma lícita, leal y transparente, y si se incorporaron salvaguardias adecuadas en el diseño y despliegue de Grok. De confirmarse infracciones, X podría enfrentar multas de hasta el 4% de su facturación anual mundial.

El caso se produce después de que se conociera que Grok permitía, mediante solicitudes de los usuarios, "desnudar" digitalmente a personas reales a partir de fotos o videos. Como consecuencia, varios países anunciaron en enero el bloqueo total de la herramienta, mientras que X afirmó haber limitado su funcionamiento en jurisdicciones donde este tipo de contenidos es ilegal, sin detallar en qué países se aplica la restricción.

Reino Unido acaba de endurecer su legislación, criminalizando la elaboración o solicitud de imágenes íntimas no consentidas. En paralelo, el regulador británico de internet Ofcom mantiene abierta otra investigación contra X desde el 12 de enero por presunto incumplimiento de sus obligaciones de moderación de contenidos ilegales y protección de menores, con sanciones que pueden llegar al 10% de la facturación mundial o incluso al bloqueo de la plataforma en el país.

Francia allana la sede de X y cita a Musk a declarar

Este mismo martes, la justicia francesa dio un paso más contundente: allanó los locales de X en Francia y citó a declarar en abril a Musk y a la exdirectora general de la plataforma, Linda Yaccarino, en el marco de una investigación judicial abierta desde principios de 2025.

Según la fiscalía de París, Musk y Yaccarino fueron convocados a audiencias voluntarias el 20 de abril de 2026, con el objetivo de que expongan su posición sobre los hechos y las medidas adoptadas para cumplir con la legislación francesa, refirió la AFP.

La investigación se inició tras denuncias de diputados que alertaron sobre un supuesto sesgo de los algoritmos de X, riesgos para la democracia y falta de transparencia en las decisiones de moderación y las intervenciones personales de Musk en la gestión de la plataforma. Posteriormente, las pesquisas se ampliaron a delitos más graves, como la complicidad en la difusión de pornografía infantil, el papel de Grok en la generación de imágenes sexuales falsas y la difusión de contenidos negacionistas.

La fiscalía también citó a declarar a trabajadores de X en calidad de testigos entre el 20 y el 24 de abril, en lo que describió como un enfoque "constructivo", a diferencia de otros casos recientes en el sector digital.