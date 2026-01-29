Joe Rogan advierte de que las protestas contra ICE en Minneapolis no son "orgánicas" y están "coordinadas"

Publicado por Carlos Dominguez 29 de enero, 2026

En el episodio más reciente de The Joe Rogan Experience, el presentador volvió a encender el debate político al sugerir que las protestas y disturbios contra ICE en Minneapolis no son un movimiento espontáneo, sino parte de una operación "coordinada" que, según él, ha desviado la atención pública del escándalo de fraude que sacudió recientemente al estado de Minnesota.

Durante su entrevista con Andrew Wilson, presentador de The Crucible y propietario de su escuela en línea asociada, Debate University, Rogan dijo que "hay mucha gente que no entiende lo que está pasando", sugiriendo que la coincidencia entre ambos eventos podría no ser casual.

"Por qué hay disturbios solo en Minneapolis y por qué hay disturbios en el lugar donde se ha descubierto una cantidad increíble de fraude", se preguntó el podcaster.

De acuerdo con Rogan, "Instantáneamente después [de los disturbios], la narrativa cambia por completo". En su opinión, ahora "todo el mundo se olvida del fraude" y "a la gente solo le importa ICE, los fascistas y los nazis".

Una "revolución de colores"

Durante el episodio, el podcaster describió lo que ocurre en Minneapolis como una "revolución de colores", un término que históricamente se ha utilizado para referirse a movimientos de protesta organizados que buscan generar inestabilidad política en un país.

Según Rogan, lo que se observa en la ciudad "es una cosa muy coordinada". Aunque no presentó pruebas concluyentes, sí mencionó elementos que, a su juicio, apuntan a una estructura detrás de las movilizaciones.

"La idea de que esto es una protesta orgánica, de que estos disturbios son orgánicos, es una tontería", dijo Rogan, citando los chats de Signal de ICE Watch que revelaron esfuerzos coordinados para localizar a agentes federales de inmigración.