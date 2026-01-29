Joe Rogan advierte de que las protestas contra ICE en Minneapolis no son "orgánicas" y están "coordinadas"
"Por qué hay disturbios solo en Minneapolis y por qué hay disturbios en el lugar donde se ha descubierto una cantidad increíble de fraude, coincidentemente justo al mismo tiempo", se preguntó el podcaster.
En el episodio más reciente de The Joe Rogan Experience, el presentador volvió a encender el debate político al sugerir que las protestas y disturbios contra ICE en Minneapolis no son un movimiento espontáneo, sino parte de una operación "coordinada" que, según él, ha desviado la atención pública del escándalo de fraude que sacudió recientemente al estado de Minnesota.
Durante su entrevista con Andrew Wilson, presentador de The Crucible y propietario de su escuela en línea asociada, Debate University, Rogan dijo que "hay mucha gente que no entiende lo que está pasando", sugiriendo que la coincidencia entre ambos eventos podría no ser casual.
De acuerdo con Rogan, "Instantáneamente después [de los disturbios], la narrativa cambia por completo". En su opinión, ahora "todo el mundo se olvida del fraude" y "a la gente solo le importa ICE, los fascistas y los nazis".
Una "revolución de colores"
Durante el episodio, el podcaster describió lo que ocurre en Minneapolis como una "revolución de colores", un término que históricamente se ha utilizado para referirse a movimientos de protesta organizados que buscan generar inestabilidad política en un país.
Según Rogan, lo que se observa en la ciudad "es una cosa muy coordinada". Aunque no presentó pruebas concluyentes, sí mencionó elementos que, a su juicio, apuntan a una estructura detrás de las movilizaciones.
"La idea de que esto es una protesta orgánica, de que estos disturbios son orgánicos, es una tontería", dijo Rogan, citando los chats de Signal de ICE Watch que revelaron esfuerzos coordinados para localizar a agentes federales de inmigración.
Joe Rogan defiende a ICE
El comentario llega después de que un agente federal disparara y matara a Renee Good, una activista de 37 años de Minneapolis, tras interferir en un operativo migratorio.
Rogan dijo que la cobertura sobre ICE se centra más en las detenciones indebidas y en la muerte de Good que en los miles de criminales violentos que los agentes están arrestando.
"Con el tema de ICE, lo único que estás viendo y de lo que estás oyendo hablar —ciudadanos estadounidenses que han sido arrestados, la mujer que recibió un disparo—, todo eso son aspectos negativos. De lo que no estás oyendo hablar es del número de criminales violentos que han detenido. Y son muchos. Son miles", dijo Rogan.