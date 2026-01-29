¿Qué celebridades dejaron Estados Unidos tras la reelección de Donald Trump?

Publicado por Diane Hernández 29 de enero, 2026

Tras la segunda victoria electoral de Donald Trump y el inicio de su nuevo mandato, algunas celebridades de Hollywood comenzaron a cumplir una promesa que durante años fue recurrente en el discurso público: abandonar Estados Unidos en rechazo a su liderazgo político. Aunque muchas figuras habían asegurado que se irían del país si Trump regresaba a la Casa Blanca, solo un número reducido concretó esa decisión.

Según un informe de Fox News, publicado esta semana, varias personalidades del cine y la televisión han citado directa o indirectamente la reelección de Trump y el clima político estadounidense como factores determinantes para mudarse al extranjero.

Una de las voces más recientes es la de Kristen Stewart, actriz de la saga Crepúsculo, quien declaró al diario The Times que planea dejar Estados Unidos debido a lo que considera un entorno restrictivo para trabajar libremente, agravado por las amenazas del presidente de imponer aranceles a producciones filmadas fuera del país. Aunque aún no se ha mudado, Stewart afirmó que "probablemente" no permanecerá en territorio estadounidense.

El director James Cameron, responsable de éxitos como Titanic y Avatar, confirmó su decisión de establecerse definitivamente en Nueva Zelanda, país del que obtuvo la ciudadanía en 2025. Cameron aseguró que su elección responde a razones políticas y de "cordura", y contrastó el manejo de la pandemia en Nueva Zelanda con el de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump.

Otra salida confirmada es la de la comediante Rosie O’Donnell, quien se mudó a Irlanda y solicitó la ciudadanía tras la reelección presidencial. En declaraciones públicas, explicó que la decisión respondió a preocupaciones personales y al bienestar de su hijo.

Asimismo, la presentadora Ellen DeGeneres indicó que ella y su esposa, Portia de Rossi, decidieron permanecer en el Reino Unido luego de las elecciones de 2024, al despertar con mensajes de amigos que expresaban angustia por el resultado electoral.

Otras figuras, como Robin Wright, describieron su salida de EEUU como "liberadora", aunque sin atribuirla exclusivamente a Trump, mientras que actores como Richard Gere y Eva Longoria también se han mudado al extranjero por motivos diversos.

Los que se quedaron

En contraste, celebridades como Barbra Streisand, Cher y Sharon Stone habían prometido públicamente abandonar el país si Trump era reelegido, pero continúan residiendo en Estados Unidos.

Otros que amenazaron con hacer maletas Entre los que evaluaron marcharse del país también estuvieron América Ferrera, protagonista de la versión estadounidense de Yo soy Betty la fea, titulada Ugly Betty. Sophie Turner, actriz de Game of Thrones, se comprometió a regresar al Reino Unido, su país natal, si Trump obtenía la victoria.

​

​En las elecciones de 2016, personalidades como Whoopi Goldberg y Miley Cyrus también aseguraron que iban a partir, aunque finalmente nunca lo hicieron.

Analistas citados por Fox News señalan que el regreso de Trump ha generado un efecto de tensión y parálisis en sectores de la industria cinematográfica, aunque el impacto real sigue siendo limitado frente al volumen de declaraciones que no se tradujeron en acciones concretas.