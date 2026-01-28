Amazon recorta 16.000 empleos como parte de su estrategia para invertir en inteligencia artificial

Publicado por Diane Hernández 28 de enero, 2026

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este miércoles el recorte de 16.000 puestos de trabajo a nivel global, en el marco de una estrategia de reducción de costos y reorientación de inversiones hacia el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La decisión, que inicialmente se filtró en medios estadounidenses, fue comunicada oficialmente a los empleados de la compañía durante la mañana del miércoles. En un mensaje interno posteriormente publicado en el sitio web del grupo, la vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología, Beth Galetti, confirmó el alcance de la medida.

"Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16.000 puestos de trabajo en Amazon y estamos trabajando para apoyar a todas las personas cuyos roles se vean afectados", señaló Galetti. La ejecutiva precisó que la empresa intentará reubicar a parte del personal en nuevas posiciones cuando sea posible.

"Para los colegas que no consigan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que decidan no buscarlo, ofreceremos apoyo para la transición", añadió la compañía en el comunicado.

Una serie de despidos

Este ajuste se suma a una serie de despidos anunciados en los últimos meses. En octubre pasado, Amazon informó la eliminación de 14.000 empleos administrativos como parte de un plan de reorganización en varias etapas.

La vicepresidenta no descartó nuevas reducciones, aunque intentó tranquilizar a los empleados. "Puede que se pregunten si este es el inicio de un ciclo de recortes de gran escala cada pocos meses. No es nuestra intención. Sin embargo, cada equipo continuará evaluando su estructura, velocidad y capacidad de innovación para los clientes, realizando los ajustes necesarios", afirmó.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ya había anticipado en junio la necesidad de reducir costos para destinar mayores recursos a la inteligencia artificial. En ese momento, advirtió que el avance de esta tecnología "en los próximos años reducirá nuestras plantillas de oficinas".

Amazon es una de las mayores empleadoras de Estados Unidos, con aproximadamente 1,5 millones de trabajadores en todo el mundo, la mayoría de ellos en centros de almacenamiento y logística. En paralelo a los recortes, la empresa ha intensificado sus inversiones en IA, un área clave para su crecimiento futuro.

La compañía tiene previsto publicar sus resultados anuales correspondientes a 2025 el próximo 6 de febrero, en un contexto de fuerte competencia tecnológica y ajustes en el sector corporativo.