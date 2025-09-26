Informe: la fundación de Soros dio 80 millones de dólares a grupos vinculados a la "violencia extremista"

(The Center Square) - En medio de que el presidente Donald Trump designó oficialmente a Antifa como una organización terrorista doméstica, un nuevo informe detalla cómo un prominente multimillonario puede estar canalizando millones a grupos extremistas que participan en levantamientos violentos en todo el país.

Un nuevo informe del Capital Research Center detalla cómo el multimillonario George Soros's Open Society Foundations ha dado más de 80 millones de dólares a grupos "vinculados al terrorismo o a la violencia extremista".

La fundación ha concedido más de 23 millones de dólares a siete grupos "que ayudan directamente al terrorismo doméstico y a la criminalidad" en Estados Unidos, incluyendo la participación o el apoyo material a "la violencia, la destrucción de la propiedad, el sabotaje económico, el acoso" entre otros que se ajustan a la definición de terrorismo doméstico, según el informe.

El informe, cuyo autor es Ryan Mauro, detalla un nexo entre las actividades de terrorismo doméstico y el apoyo al terrorismo internacional, concretamente a Hamás, además de a simpatizantes comunistas..

"Open Society ha enviado millones de dólares a organizaciones con sede en Estados Unidos que participan en acciones directas que el FBI define como terrorismo doméstico", según el informe. "Estos grupos incluyen el Center for Third World Organizing y su socio militante Ruckus Society, que entrenó a activistas en la destrucción de la propiedad y el sabotaje durante los disturbios de 2020, el Sunrise Movement, que respaldó la campaña Stop Cop City vinculada a Antifa, en la que los activistas se enfrentan actualmente a más de 40 cargos de terrorismo doméstico y 60 acusaciones de chantaje".

El informe hace hincapié en el Sunrise Movement, del que dice que ha recibido al menos 2 millones de dólares de Open Society, y añade que ha "respaldado y solicitado apoyo financiero" para grupos asociados a Antifa, como la coalición Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest. La coalición ha estado vinculada a incendios provocados y actos de violencia contra las fuerzas del orden y trabajadores de servicios públicos, incluido un ataque contra la construcción de un centro de formación policial mediante el lanzamiento de cócteles molotov, ladrillos y piedras, así como el incendio de equipos de construcción.

Como parte de sus actividades de divulgación, el movimiento Sunrise ha instado a sus simpatizantes a realizar donaciones al Fondo de Solidaridad de Atlanta, que apoya a los manifestantes en diversas capacidades, incluida la defensa legal y los suministros físicos, según el informe.

"El Fondo admite que paga fianzas y proporciona defensas legales a los manifestantes detenidos. Los fiscales alegan que también proporciona fondos para munición, equipos de vigilancia, radios portátiles, un dron y una serie de suministros de acampada para las actividades terroristas de Stop Cop City", según el informe.

Entre los otros grupos que Open Society apoya, según el informe, se encuentran 400.000 dólares desde 2020 al Center for Third World Organizing/Ruckus Society/BlackOUT Collective. El informe afirma que el grupo "se jacta de que 'se tiró al suelo con la gente en las calles'" durante los disturbios del George Floyd en el verano de 2020.

"El Centro dice que 'entrenó a miles, apoyó a más de 100 organizaciones' en 2020-2021 y participó en 'levantamientos' enseñando 'nuevas tácticas para acciones durante encierros'. El Centro ofrece formación para 'acciones directas', un término que se utiliza para referirse a protestas de confrontación y normalmente violentas y destructivas", según el informe. "El Centro ha unificado a tres grupos extremistas en su 'centro', incluidos al menos dos que promueven la criminalidad: La Sociedad Ruckus, asociada al anarquismo, un grupo militante de 'acción directa' que presume de su ayuda a los alborotadores, como los de Minnesota en 2020."

El informe indica que uno de los fundadores de Ruckus Society también fundó un grupo terrorista anarco-ambientalista, citando a InfluenceWatch, que dice que los "propios materiales de formación de la sociedad afirman que el grupo proporciona instrucción en tácticas para resistir al sistema injusto. Algunas de ellas pueden ser estrategias legales mientras que otras pueden estar fuera de la ley, como el uso de la desobediencia civil.'"

El informe continúa afirmando que The BlackOUT Collective ha "producido una guía pro-Hamas que glorifica los ataques terroristas del 7 de octubre en Israel".

"La guía también proporciona materiales de Ruckus Society que abogan por y proporcionan instrucciones para ejecutar 'acciones directas' ilegales, incluyendo destrucción de propiedades, evasión de la aplicación de la ley, uso de identificaciones falsas, ocupación de edificios y terrenos, incautación de bienes, revelación de identidades de agentes gubernamentales, bloqueos, interferencia con operaciones gubernamentales o industriales y cierres económicos. Todas estas acciones pueden considerarse actos de terrorismo nacional", según el informe.

El informe sostiene que las exenciones fiscales de Open Society podrían estar en peligro porque financia a "grupos que reconocen descaradamente su comportamiento prohibido", lo que podría dar lugar a una investigación.

Durante un anuncio en el Despacho Oval el 15 de agosto, The Center Square preguntó al presidente si estaba considerando designar a Antifa organización terrorista doméstica. El presidente apoyó plenamente la idea, lo que llevó a la designación una semana después.

Trump dijo a The Center Square que consideraría designar a otros grupos, pero no quiso indicar otros por su nombre. Dijo que ha hablado con la fiscal general Pam Bondi sobre la posibilidad de presentar cargos federales RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes) contra algunas de estas organizaciones y sus donantes.

"Hay otros grupos, sí, hay otros grupos. Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se han salido con la suya. Y también, he estado hablando con el Fiscal General sobre presentar RICO contra algunas de las personas sobre las que has estado leyendo que han estado poniendo millones y millones de dólares para agitación", dijo Trump. "Estas no son protestas. Son delitos. Lo que están haciendo, donde están lanzando ladrillos a los coches de la del ICE y la patrulla fronteriza ".

El informe se produce en medio de un aumento de la violencia izquierdista, incluidos múltiples ataques contra funcionarios del ICE, así como contra instalaciones, específicamente el tiroteo del miércoles en una instalación del ICE en Dallas, que provocó la muerte de un detenido e hirió a otros dos.

© Just The News