Una jueza federal bloquea la cancelación del TPS para inmigrantes haitianos impulsada por Trump

Una jueza federal bloqueó de forma temporal la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 350.000 inmigrantes haitianos en el país.

La magistrada Ana Reyes, designada durante la Presidencia de Joe Biden, resolvió suspender la terminación del programa al considerar que, si bien la ley limita la revisión judicial de las decisiones sobre el TPS, los tribunales pueden examinar el proceso mediante el cual se adopta esa determinación.

En su fallo, Reyes argumentó que la eliminación inmediata del TPS tendría un impacto negativo tanto para los beneficiarios como para la economía estadounidense, al convertir de forma repentina a cientos de miles de personas con autorización de trabajo en inmigrantes indocumentados. La jueza citó además las contribuciones fiscales y laborales de los haitianos amparados por el programa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó la decisión. Su portavoz, Tricia McLaughlin, calificó el fallo como "activismo ilegal" y sostuvo que el TPS fue concebido como una medida temporal tras el terremoto que devastó Haití hace más de 15 años, no como una amnistía permanente.

El asesor migratorio de Trump, Stephen Miller, también criticó duramente la resolución y acusó a jueces federales de exceder sus competencias al interferir en decisiones que, según afirmó, corresponden al poder ejecutivo.

La decisión judicial será apelada por el gobierno, un proceso que podría prolongarse durante meses y permitir que los beneficiarios del TPS permanezcan en Estados Unidos mientras se resuelve el litigio.