La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de gastos que pone fin al cierre del Gobierno

Publicado por Williams Perdomo 3 de febrero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó el martes un proyecto de ley de gastos que pone fin al cierre parcial del Gobierno de cuatro días.

Se espera que el presidente Donald Trump firme rápidamente la legislación, que se vio frenada por la oposición demócrata a la financiación de la agencia federal que lleva a cabo su amplia ofensiva contra la inmigración.

La votación de 217 a 214 se dio tras la aprobación previa del paquete por parte del Senado la semana pasada. 21 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación y un número igual de republicanos se opusieron en lugar de cumplir con las demandas demócratas de reformar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las negociaciones para obtener nuevos fondos para el DHS fracasaron tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis, la ciudad de Minnesota que se ha convertido en el punto álgido de la amplia ofensiva inmigratoria del presidente republicano.