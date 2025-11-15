Crece el optimismo respecto de la lucha contra las drogas y alcanza su nivel más alto en 30 años

Publicado por Santiago Ospital 14 de noviembre, 2025

Un 45% de los estadounidenses cree que el país avanzó en la lucha contra las drogas ilegales, de acuerdo con un reciente estudio de Gallup. Aquella es una cifra récord en los últimos 25 años.

La cifra contrasta con la última vez que la encuestadora consultó a los estadounidenses, cuando registró un 24% de adultos que vio progresos en la lucha contra las drogas. También un porcentaje récord, pero por lo bajo.

Si la evaluación positiva subió, lo contrario es cierto de la negativa: el porcentaje de estadounidenses que dijo que la nación perdió terreno en la lucha contra las drogas bajó de un 52% a un 23%. La primera histórica por lo alto, la segunda por lo bajo.

"El resultado neto de estos cambios es que los estadounidenses han pasado de ser los más pesimistas que han sido sobre el problema de las drogas en el país desde 1995 (-28 neto negativo) a situarse entre los más optimistas (+22 neto positivo) en los últimos 30 años", según la encuestadora.

Gallup señala, además, que el "sentimiento relativamente fuerte de progreso" en la población estadounidense se produjo en un contexto de lucha contra el tráfico en la Casa Blanca. Enumera la designación de carteles como organizaciones terroristas, la imposición de tarifas a países que considera permiten el tráfico y los ataques contra botes en el Caribe.

El nuevo optimismo es sobre todo republicano. Tres de cada cuatro republicanos aseguran haber notado algo o mucho progreso. Una mejora de 62% con respecto a 2023.

Aunque en menor medida, tanto independientes como demócratas también dijeron haber notado mejoras. Entre los primeros la percepción mejoró un 13% con respecto a 2023, mientras que entre los segundo un 12%.

Sin embargo, vale destacar que los tres grupos coinciden en una disminución de la percepción sobre la gravedad del problema. La única excepción son los demócratas cuando se les pregunta sobre su importancia en su área local, en vez de como problema nacional.