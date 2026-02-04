Autoridades afirman que no habrá operativos de ICE durante la Super Bowl

Publicado por Sabrina Martin 3 de febrero, 2026

Funcionarios federales, estatales y locales afirmaron este martes en San Francisco que no existe ningún operativo de ICE vinculado al Super Bowl, y aclararon que el despliegue de personal responde únicamente a labores de seguridad bajo los protocolos federales vigentes.

En medio de la ofensiva migratoria nacional impulsada por el presidente Donald Trump, las autoridades subrayaron que la seguridad del evento se manejará con los mismos criterios que en ediciones anteriores, sin interferir con el desarrollo del partido ni con los eventos regionales.

Seguridad federal centrada en el orden público

El coordinador federal del Departamento de Seguridad Nacional, Jeffrey Brannigan, explicó que el aumento de personal federal en San Francisco, Santa Clara y San José tiene como único objetivo respaldar las tareas de seguridad del Super Bowl.

Brannigan recalcó que el refuerzo no tiene relación con acciones de control migratorio, sino con la protección de los asistentes y la coordinación entre agencias para prevenir incidentes.

La NFL confirma que no hay participación de ICE



La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, también confirmó que no existen actividades previstas de ICE relacionadas con el partido en el Levi’s Stadium ni con los eventos que se realizarán en la región.

Lanier añadió que, hasta donde tiene conocimiento, ICE no ha participado en Super Bowls anteriores, y reiteró que la prioridad es garantizar un entorno seguro para los aficionados.

Autoridades locales llaman a cooperar con la policía

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, y el jefe de policía, Derrick Lew, también afirmaron que los cuerpos locales están enfocados en la seguridad pública y pidieron a los residentes reportar delitos y buscar ayuda sin temor.