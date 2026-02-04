Sociedad de cirujanos plásticos recomienda retrasar cirugías de cambio de sexo hasta los 19 años

Publicado por Sabrina Martin 3 de febrero, 2026

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) publicó este martes una declaración en la que recomienda que las cirugías de cambio de sexo —mamarias, toráxicas, genitales y faciales— no se realicen antes de que el paciente cumpla 19 años. La organización explicó que su decisión se basa en la falta de evidencia concluyente sobre los beneficios de estos procedimientos en menores. La Administración Trump, respaldó la recomendación y afirmó que ayuda a proteger a los niños de intervenciones irreversibles.

La ASPS, que representa a más de 11.000 cirujanos plásticos en todo el mundo, sostuvo que existe una baja certeza en la relación entre riesgos y beneficios de estas intervenciones cuando se aplican a niños y adolescentes. Aunque su declaración menciona tratamientos hormonales, la recomendación formal se limita exclusivamente a la intervención quirúrgica.

Incertidumbre sobre los efectos a largo plazo

En su documento, la organización indicó que una proporción considerable de niños que presentan disforia de género antes de la pubertad experimenta una reducción significativa del malestar al llegar a la adultez, aun sin intervención médica o quirúrgica.

La sociedad citó un artículo publicado en 2025 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el cual concluyó que, en la atención pediátrica relacionada con el cambio de sexo, hubo una rápida expansión de protocolos clínicos que carecían de una justificación científica y ética suficiente.

Límites a la autonomía en menores La ASPS afirmó que el simple deseo del paciente no basta para justificar procedimientos irreversibles en menores, y que las decisiones médicas deben basarse primero en evidencia científica y en una evaluación real de riesgos y beneficios. Según su posición, la autonomía permite aceptar o rechazar tratamientos adecuados, pero no obliga a los médicos a realizarlos cuando no existe un perfil claro y favorable de riesgo-beneficio.

Respaldo desde el Gobierno

El Departamento de Salud y Servicios Humanos elogió la postura de la ASPS. En comunicados oficiales, el secretario Robert F. Kennedy Jr. y el administrador de los Centros para Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, celebraron la decisión y afirmaron que esta contribuye a evitar daños irreversibles en menores.