Voz News: “Un Congreso abrumadoramente demócrata podría entorpecer la transición en Venezuela”

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Verónica Silveri entrevistó al analista político Franklin Camargo sobre las consecuencias e implicaciones que ha tenido la captura del dictador Nicolás Maduro por parte del Ejército de los Estados Unidos el pasado 3 de enero, en lo que representó uno de los momentos más importantes y significativos que ha experimentado tanto Venezuela como todo el hemisferio occidental en lo que va de siglo.

“Es un asunto tan complejo que existe una diferencia entre lo que uno quisiera, lo que es el escenario ideal o perfecto, y el escenario práctico, el factible. […] Yo dudo mucho que haya elecciones en Venezuela este año, es una realidad porque no se pueden realizar bajo el actual escenario. Ahora, si hay una liberación de todos los secuestrados políticos, se efectúa el cierre de El Helicoide y todos los centros de tortura, se frena la persecución política y se apertura el país en cuanto a inversión económica, serán pasos que mostrarán que Venezuela está cambiando. […] Cuidado con las elecciones de mitad de término en Estados Unidos y las consecuencias que estas podrían tener, porque un Congreso abrumadoramente demócrata que pueda intentar frenar acciones de Trump en Venezuela, pueden ser un elemento que entorpezcan este proceso”, dijo Camargo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.