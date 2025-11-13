Panamá defiende las maniobras de EEUU en su territorio y niega cualquier plan contra Venezuela

Publicado por Diane Hernández 13 de noviembre, 2025

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves que las maniobras militares que realiza el ejército de Estados Unidos en territorio panameño estén vinculadas con "cualquier acto hostil contra Venezuela".

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario respondió a las inquietudes sobre la presencia de tropas estadounidenses en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, y en una base policial ubicada en la costa caribeña. Mulino afirmó que los ejercicios tienen fines estrictamente de entrenamiento y no forman parte de ninguna operación de presión diplomática o militar hacia Caracas.

"Panamá no está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo", aseguró el presidente de acuerdo al reporte de la AFP. "No tiene que ver una cosa con la otra", añadió.

Los ejercicios estadounidenses en Panamá coinciden con un operativo naval de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra el tráfico de drogas, iniciativa que el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado como un intento de desestabilización política.

El despliegue naval -que incluye al portaaviones más grande del mundo, incorporado esta semana a las operaciones en aguas caribeñas- se intensificó después de que Washington acusara a Maduro de liderar redes de narcotráfico internacionales. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han interceptado una veintena de embarcaciones, con un saldo de 76 presuntos narcotraficantes muertos, calificados por el Pentágono como "narcoterroristas".

Mulino recordó que la cooperación militar entre Panamá y Estados Unidos se desarrolla bajo el convenio de seguridad bilateral firmado en abril de 2025, el cual permite a Washington utilizar, con autorización panameña, bases aéreas y navales para actividades de entrenamiento durante un período inicial de tres años, prorrogable.

El acuerdo fue suscrito en un contexto de tensión, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con recuperar el Canal de Panamá, alegando una creciente influencia china en su administración y operaciones logísticas.

"En Panamá no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada. Los ejercicios se realizan en áreas idóneas para el entrenamiento de las fuerzas", subrayó Mulino ante la prensa.

El presidente insistió en que su gobierno, pese a que el país carece de ejército desde 1990, continuará respaldando estas maniobras como parte de su política de seguridad y protección integral del Canal de Panamá, considerado estratégico para el comercio global.