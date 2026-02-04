Trump confirma negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán en medio de tensiones militares

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump confirmó el martes que tanto su administración como el régimen de Irán mantienen negociaciones diplomáticas activas, aunque ofreció pocos detalles sobre el contenido de las negociaciones. En breves declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump reconoció los diálogos y se limitó a decir: “Están negociando”, sin precisar quiénes participan ni dónde se están llevando a cabo las conversaciones.

Las declaraciones del mandatario republicano tuvieron lugar el mismo día en que el ejército estadounidense informó que había derribado un dron iraní en el mar Arábigo. El Comando Central de Estados Unidos señaló que la aeronave no tripulada fue interceptada por un caza tras aproximarse demasiado al portaaviones USS Abraham Lincoln, lo que subraya el clima de tensión que rodea estos esfuerzos diplomáticos.

Aunque evitó proporcionar detalles concretos, Trump aludió a acciones militares previas de Estados Unidos contra Irán, incluida la “Operación Midnight Hammer”, el ataque lanzado en junio del año pasado contra la infraestructura nuclear de Teherán. El presidente sugirió que la renovada disposición de Irán a dialogar podría responder al deseo de evitar una nueva confrontación. “Están negociando. Les gustaría hacer algo. Veremos si algo se va a hacer. Tuvieron una oportunidad de hacer algo hace un tiempo y no funcionó, y nosotros hicimos Midnight Hammer. No creo que quieran que eso vuelva a ocurrir. Les gustaría negociar. Estamos negociando con ellos ahora mismo”, dijo Trump.

Al ser consultado sobre el lugar de las conversaciones, el presidente dio una respuesta vaga y afirmó ante los periodistas en el Despacho Oval que los diálogos se estaban llevando a cabo “en todas partes”. Sus comentarios coinciden con varios reportes que han indicado que varios intermediarios regionales podrían estar facilitando el proceso, mientras Washington intenta equilibrar la vía diplomática con la disuasión militar en medio de desacuerdos de larga data sobre el programa nuclear iraní y la forma en Teherán se ha venido convirtiendo en el elemento más desestabilizar de Oriente Medio a lo largo de las últimas décadas.

Posición de Irán

Poco antes de las palabras de Trump, el presidente iraní Masoud Pezeshkian señaló que Teherán se encontraba dispuesta a dialogar con Washington tras gestiones de países aliados en la región. En un mensaje publicado en X, Pezeshkian afirmó que instruyó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, a avanzar en las negociaciones “siempre que exista un entorno adecuado, libre de amenazas y expectativas irrazonables”.

Las declaraciones de Pezeshkian tuvieron lugar poco después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, advirtiera que cualquier ataque contra el país podría desencadenar una “guerra regional”. En paralelo, Trump ha continuado reforzando la presencia militar estadounidense en Medio Oriente y ha advertido sobre la posibilidad de acciones militares si Irán se niega a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear o continúa con la represión de manifestantes.

Pezeshkian subrayó que la postura de Teherán estará centrada en “negociaciones justas y equitativas”, y recalcó que estas deben ser “conducidas dentro del marco de nuestros intereses nacionales”.