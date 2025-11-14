El Pentágono anuncia la “Operación Lanza del Sur” para proteger al hemisferio del narcoterrorismo

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de noviembre, 2025

El secretario de Guerra Pete Hegseth anunció este jueves la Operación Lanza del Sur, un nuevo operativo militar cuya misión consistirá en eliminar la amenaza del narcoterrorismo en todo el hemisferio occidental, en lo que representa una importante escalada por parte de la Administración del presidente Donald Trump en su guerra contra los cárteles de la droga, los cuales han ocasionado todo tipo de daños en el país. Si bien Hegseth no proporcionó mayores detalles sobre la operación, el secretario de Guerra informó que el Comando Sur será uno de los grupos que dirigirá dicho operativo antinarcóticos.

“El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro hemisferio y protege nuestro territorio de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo vamos a proteger”, informó Hegseth a través de su cuenta de X.

El operativo está enfocado principalmente en el régimen de Maduro

El anuncio de esta operación tiene lugar en el marco del operativo antinarcóticos desplegado el pasado mes de septiembre por la Administración Trump tanto en el Caribe como en el Pacífico, con el objetivo de acabar con la amenaza de los diferentes cárteles de la droga que operan en la región y envían la mayor parte de sus estupefacientes a los Estados Unidos. Si bien el operativo del mandatario republicano ha amenazado a grupos criminales de México e incluso ha llegado a atacar embarcaciones de grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional, lo cierto es que el enfoque se ha concentrado casi exclusivamente en las organizaciones narcoterroristas venezolanas Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, las cuales son comandadas directamente por el dictador Nicolás Maduro, según las autoridades estadounidenses.

En las últimas semanas, la Administración Trump ha eliminado varias lanchas provenientes de Venezuela y cargadas de droga con destino a los Estados Unidos. Sin embargo, tanto el presidente como varios miembros de su administración han señalado que próximamente el operativo podría evolucionar a una segunda fase en la que los ataques ya serían contra determinado tipo de objetivos en suelo venezolano.