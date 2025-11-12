EEUU defiende la legalidad de los ataques contra las presuntas narcolanchas en el Caribe
Las operaciones, que han dejado al menos 76 muertos, se enmarcan en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
El Departamento de Justicia (DOJ) aseguró este miércoles que los ataques realizados por sus fuerzas armadas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe se ajustan al derecho internacional y que los responsables militares no pueden ser procesados por su participación en esas operaciones.
"Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", afirmó un portavoz del Departamento a la AFP.
El funcionario añadió que "el personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, por lo tanto, no puede ser procesado", según la agencia de noticias.
Las operaciones, que han dejado al menos 76 muertos, se enmarcan en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el ataque más reciente tuvo lugar el pasado fin de semana en el océano Pacífico y dejó seis personas fallecidas.
Respaldo jurídico en el conflicto armado con los cárteles de la droga latinoamericanos
Según el Washington Post, el Departamento de Justicia elaboró en julio un informe clasificado que define la base legal de estos ataques y garantiza inmunidad judicial al personal involucrado. El documento habría sido utilizado como respaldo jurídico para informar al Congreso de que el país se encuentra "en conflicto armado" con los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que la administración del presidente Donald Trump ha designado como grupos terroristas.
No obstante, la ofensiva ha generado críticas internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Washington a investigar la legalidad de las operaciones, señalando que existen "fuertes indicios" de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense, denunció que el incremento militar en la región forma parte de un supuesto "complot" para derrocarlo.
La administración Trump mantiene que su estrategia busca desmantelar las redes del narcotráfico transnacional y proteger las fronteras estadounidenses, en una campaña que ya ha involucrado un considerable despliegue de efectivos y recursos en el Caribe y el Pacífico.
Marcado avance del narco tras el fin de intercambio en inteligencia con EEUU
Enfrentado con Donald Trump, el mandatario izquierdista aseguró el martes en la red X que ordenó detener los "tratos con agencias de seguridad estadounidenses" mientras continúen los bombeardeos en el Caribe y el Pacífico contra presuntos narcotraficantes. El Reino Unido también suspendió el intercambio de información con Washington sobre este tema.
Los exmiembros de la fuerza pública colombiana dijeron que se trata de una medida contraproducente para el país que más produce cocaína del mundo.