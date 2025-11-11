Continúan las cancelaciones de vuelos en el país: más de 5 millones de pasajeros afectados

Publicado por Diane Hernández 11 de noviembre, 2025

Las interrupciones en el tráfico aéreo continúan agravándose mientras el cierre del gobierno federal sigue en vigor. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado a las aerolíneas reducir en un 6% sus vuelos este martes en 40 de los aeropuertos más concurridos del país, una medida que busca aliviar la presión sobre el sistema ante la escasez de controladores de tráfico aeronáutico.

El lunes ya se habían cancelado más de 2.100 vuelos, y se prevé que los recortes alcancen hasta el 10% para el viernes, según estimaciones de la agencia. Desde que comenzó el cierre gubernamental el 1 de octubre, los problemas de personal han afectado los viajes de al menos 5,2 millones de pasajeros.

Impacto prolongado pese a un posible acuerdo político

Aunque el Senado aprobó un acuerdo que pondría fin al cierre, las repercusiones en el transporte aéreo podrían extenderse durante semanas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que los recortes no se revertirán hasta que la FAA confirme una recuperación estable del personal.

El especialista Mike Taylor, de la firma JD Power, explicó que las aerolíneas enfrentan un rompecabezas logístico:

"Hay un montón de aviones que no volaron adonde debían hacerlo en una ruta normal", indicó al medio CBS News. El funcionario aseguró que las aerolíneas tendrán que localizar sus aeronaves, reasignar pilotos y reorganizar las tripulaciones antes de volver a operar con normalidad.

La crisis también golpea al personal aéreo. Los controladores de tráfico aéreo no recibirán su segundo sueldo completo este martes, tras más de un mes sin ingresos.

Actualmente, 18 centros de control reportan escasez de personal, lo que agrava las demoras y cancelaciones en todo el país.

Guía rápida: qué hacer si su vuelo se ve afectado por el cierre del Gobierno



1. Si su vuelo fue cancelado



Las aerolíneas deben reprogramarlo sin costo en el siguiente vuelo disponible.

Puede pedir que lo ubiquen en otra compañía, pero no están obligadas a hacerlo.

Si ya está en el aeropuerto, comuníquese de inmediato con el mostrador o la app de la aerolínea.

2. Si ya no desea viajar



Si el vuelo fue cancelado o sufre un retraso importante y decide no viajar, tiene derecho a un reembolso completo, incluso si su boleto era "no reembolsable".

El reembolso aplica también si encontró otra forma de llegar a su destino.

3. Sobre compensaciones y gastos



Las aerolíneas no están obligadas por ley en EEUU a pagar compensaciones adicionales, alojamiento ni comidas, incluso si la cancelación es su responsabilidad.

Algunas pueden ofrecer bonos, millas o vales de cortesía, pero son gestos voluntarios.

4. Recomendaciones



Verifique el estado de su vuelo antes de salir al aeropuerto.

Mantenga contacto con su aerolínea por aplicación o correo.

Considere alternativas de transporte o cambio de fecha si el cierre del gobierno continúa. La falta de personal federal está provocando retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo el país. Si su vuelo resulta afectado, tenga en cuenta estos puntos clave:

Crecen las cancelaciones y el malestar en los aeropuertos del sur de Florida

La tensión aumenta en los principales aeropuertos del sur de Florida, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y retrasos en medio de la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) para reducir el número de vuelos a nivel nacional.

En Miami, los paneles de salidas cambiaban constantemente de 'retrasado' a 'cancelado', reflejando el caos que viven los viajeros. Algunos afectados relataron a los medios haber sufrido hasta tres cancelaciones consecutivas, viéndose obligados a extender su estancia y asumir nuevos gastos.

Otros pasajeros también se vieron varados, intentando reprogramar vuelos sin éxito. Sólo el domingo los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale-Hollywood y Orlando (tres de los más afectados) sufrieron más de 1.100 retrasos en sus destinos, y un centenar de cancelaciones.

La medida exige que los vuelos se cancelen con siete días de antelación y que, una vez notificados los pasajeros, no puedan ser fácilmente reprogramados, generando un impacto prolongado en la operación aérea y en la experiencia de los viajeros.

Southwest Airlines cancela 440 vuelos mientras continúa el cierre del Gobierno Southwest Airlines anunció la cancelación de unos 440 vuelos entre el lunes y el miércoles, en medio de las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a la escasez de personal provocada por el cierre del gobierno federal.



Según la compañía, se cancelaron alrededor de 140 vuelos el lunes, mientras que para este martes y miércoles ya están previstos 155 y 145 vuelos cancelados, respectivamente.

Preocupación ante el inicio de la temporada alta

A menos de dos semanas del Día de Acción de Gracias, una de las épocas más intensas para los viajes en Estados Unidos, las aerolíneas enfrentan una creciente incertidumbre.

Los retrasos acumulados y los aviones fuera de posición amenazan con un inicio caótico para la temporada de vacaciones si la situación no mejora en los próximos días.