EEUU entra en turbulencia: el cierre del gobierno paraliza los aeropuertos

Publicado por Diane Hernández 7 de noviembre, 2025

Cientos de miles de viajeros estadounidenses afrontan una jornada caótica este viernes, cuando la parálisis presupuestaria del gobierno ha obligado a reducir drásticamente el tráfico aéreo en todo el país por falta de personal, informaron autoridades y aerolíneas.

Los tres aeropuertos de Nueva York y Washington, así como los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas, figuran entre los más afectados por la medida.

El Departamento de Transporte anunció que, a partir de este viernes 7, se reducirá un 10 % de los vuelos en cuarenta de los principales aeropuertos del país, en un intento por "aliviar la presión antes de que ocurra un accidente".

Miles de cancelaciones diarias

Las tres mayores aerolíneas del país -American Airlines, United Airlines y Delta- confirmaron fuertes recortes en sus operaciones a la agencia AFP. American cancelará unos 220 vuelos diarios durante el fin de semana; United, cerca de 200 vuelos entre viernes y sábado; y Delta anticipa alrededor de 170 cancelaciones de sus 5.000 salidas diarias.

La crisis se produce en plena temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, lo que podría agravar el impacto sobre los pasajeros.

Controladores aéreos sin salario

El bloqueo presupuestario, el más largo en la historia del país, ha dejado sin sueldo a decenas de miles de empleados federales, incluidos 14.000 controladores aéreos y agentes de seguridad aeroportuaria.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la mitad de los 40 aeropuertos principales sufre escasez de personal, y en Nueva York casi el 80 % de los controladores está ausente.

Aunque el gobierno ha asegurado que los empleados federales afectados por el cierre recibirán pagos retroactivos una vez que se restablezca el presupuesto, el impacto inmediato es severo. Durante semanas sin sueldo, miles de trabajadores de agencias clave, como la FAA y la TSA, enfrentan dificultades financieras que los obligan a buscar empleos temporales o endeudarse para cubrir gastos básicos.

Guía rápida: qué hacer si su vuelo se ve afectado por el cierre del gobierno



1. Si su vuelo fue cancelado



Las aerolíneas deben reprogramarlo sin costo en el siguiente vuelo disponible.

en el siguiente vuelo disponible. Puede pedir que lo ubiquen en otra compañía, pero no están obligadas a hacerlo.

Si ya está en el aeropuerto, comuníquese de inmediato con el mostrador o la app de la aerolínea.

2. Si ya no desea viajar



Si el vuelo fue cancelado o sufre un retraso importante y decide no viajar, tiene derecho a un reembolso completo, incluso si su boleto era "no reembolsable".

El reembolso aplica también si encontró otra forma de llegar a su destino.



3. Sobre compensaciones y gastos



Las aerolíneas no están obligadas por ley en EEUU a pagar compensaciones adicionales, alojamiento ni comidas, incluso si la cancelación es su responsabilidad.

Algunas pueden ofrecer bonos, millas o vales de cortesía, pero son gestos voluntarios.



4. Recomendaciones



Verifique el estado de su vuelo antes de salir al aeropuerto.

Considere alternativas de transporte o cambio de fecha si el cierre del gobierno continúa.

Vuelos nacionales afectados

Las compañías precisaron que las cancelaciones se concentrarán en rutas nacionales y regionales. Los vuelos internacionales de larga distancia continuarán operando con normalidad, al igual que los trayectos entre los principales centros de conexión de las aerolíneas en Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Newark, San Francisco y Washington Dulles.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en una entrevista con Fox News que la situación podría empeorar. La organización también señaló que la reducción podría resultar en la cancelación de 1800 vuelos diarios, lo que afectaría hasta 268 000 asientos por día.

En este punto, las aerolíneas han ofrecido a sus clientes la posibilidad de modificar sus fechas o solicitar reembolsos sin penalización. Pero la incertidumbre sigue creciendo.

Retrasos de más de tres horas en Newark por el cierre del gobierno

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, registró retrasos de hasta tres horas y media en los vuelos del jueves debido a la escasez de personal de control aéreo provocada por el cierre histórico del gobierno.

Según la FAA, los pasajeros que volaban hacia Newark durante la noche enfrentaron esperas promedio superiores a las tres horas, mientras que quienes salían desde el aeropuerto fueron advertidos de demoras adicionales de al menos 45 minutos a partir de las 19:00 horas.

Las autoridades anticipan que otros aeropuertos del área de Nueva York comenzarán a sufrir recortes y retrasos significativos en las próximas 24 horas, conforme el impacto del cierre se extiende a todo el sistema aéreo nacional.

Lo lista de los 40 aeropuertos de alto impacto afectados incluyen: ANC – Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage

ATL – Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

BOS – Aeropuerto Internacional Logan de Boston

BWI – Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington

CLT – Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas

CVG – Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky

DAL – Aeropuerto Love Field de Dallas

DCA – Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington

DEN – Aeropuerto Internacional de Denver

DFW – Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth

DTW – Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit

EWR – Aeropuerto Internacional Newark Liberty

FLL – Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood

HNL – Aeropuerto Internacional de Honolulu

HOU – Aeropuerto William P. Hobby

IAD – Aeropuerto Internacional Washington Dulles

IAH – Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston

IND – Aeropuerto Internacional de Indianápolis

JFK – Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York

LAS – Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas

LAX – Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

LGA – Aeropuerto LaGuardia de Nueva York

MCO – Aeropuerto Internacional de Orlando

MDW – Aeropuerto Internacional Midway de Chicago

MEM – Aeropuerto Internacional de Memphis

MIA – Aeropuerto Internacional de Miami

MSP – Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul Aeropuerto Internacional Paul

OAK – Aeropuerto Internacional de Oakland

ONT – Aeropuerto Internacional de Ontario

ORD – Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago

PDX – Aeropuerto Internacional de Portland

PHL – Aeropuerto Internacional de Filadelfia

PHX – Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

SAN – Aeropuerto Internacional de San Diego

SDF – Aeropuerto Internacional de Louisville

SEA – Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma

SFO – Aeropuerto Internacional de San Francisco

SLC – Aeropuerto Internacional de Salt Lake City

TEB – Aeropuerto de Teterboro

TPA – Aeropuerto Internacional de Tampa

El cierre del gobierno mantiene a buena parte de la administración federal sin fondos, y las consecuencias comienzan a sentirse en uno de los sistemas más sensibles del país: el control del tráfico aéreo.

Si la crisis se prolonga, el caos en los aeropuertos podría convertirse en el símbolo más visible de un gobierno literalmente en tierra.