El secretario de Transporte advierte que el tránsito aéreo podría reducirse al mínimo por el cierre del Gobierno

Publicado por Williams Perdomo 9 de noviembre, 2025

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió este domingo que el tránsito aéreo podría "reducirse a un cuentagotas" en el corto plazo.

La situación se conoce luego de que la Administración Trump ordenó la reducción de los vuelos en 40 aeropuertos para minimizar los riesgos ante la falta de personal, como controladores aéreos, debido al cierre parcial del Gobierno federal.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el número de vuelos afectados se multiplicará si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo de presupuesto federal y recordó que en breve es el feriado de Acción de Gracias.

"La situación solo va a empeorar", vaticinó Duffy en la CNN.

"Las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias, veremos cómo los viajes aéreos se reducen a un cuentagotas", agregó.

El domingo por la mañana, se registraban más de 1.330 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos y hacia y desde este país, según datos de FlightAware.