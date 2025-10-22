Wikipedia: el "código de conducta" de la enciclopedia en línea quiere suprimir las voces conservadoras de la plataforma

Publicado por Carlos Dominguez 22 de octubre, 2025

A principios de año, un editor polaco de Wikipedia, conocido como BZPN, fue expulsado de la plataforma siendo acusado de discriminación religiosa y de oponerse a la ideología LGBT, lo que pone de relieve las actuales tensiones en torno al Código de Conducta Universal de Wikipedia (U4C), el presunto sesgo izquierdista de la plataforma y la libertad de expresión.

Algunos críticos, incluidos editores de la propia enciclopedia en línea, han argumentado que la aplicación de este código favorece las narrativas progresistas y censura los puntos de vista cristianos y conservadores de la plataforma.

Censura de Discord

De acuerdo a un reporte de Breitbart, BZPN publicó en junio una solicitud de caso al U4C en relación con su expulsión del grupo de Discord de la Comunidad Wikimedia.

La solicitud del editor incluía la transcripción de una conversación que mantuvo con otros tras preguntar si se había votado permitir el uso de una bandera LGBT como logotipo del grupo durante el mes del Orgullo. Ante la pregunta, un moderador respondió que no se había celebrado ninguna votación y que no se celebraría.

Después de que alguien señalara que el perfil de Discord del editor polaco incluía un versículo de la Biblia y otros mensajes que se oponían a la ideología LGBT, otro moderador le expulsó afirmando que el grupo era "un espacio inclusivo" y que no se toleraban comportamientos que hicieran que "otros no se sintieran bienvenidos".

Según Breitbart, BZPN declaró que otras personas de ese mismo grupo habían "publicado comentarios y memes burlones, incluidas referencias a milicias LGBT (TQILA, IRPGF), sarcasmo anticristiano y emojis".

De acuerdo con el editor, nunca recibió ninguna advertencia antes de ser expulsado de la comunidad en línea ni se le informó de ninguna infracción de las normas en su perfil. Asimismo, el editor polaco alegó que las acciones sufridas violaban el Código de Conducta de Wikipedia.

"Fui burlado y atacado públicamente por mi expresión religiosa" y "tratado de forma diferente únicamente porque expresé un punto de vista cristiano, que fue equiparado con el odio sin ninguna justificación", declaró BZPN.

Asimismo, el editor alegó que los moderadores abusaron de su poder y actuaron sin civismo, mientras que los partidarios del código de conducta de Wikipedia afirman ser garantes de todo tipo de inclusión.

Supresión de contenido

La polémica se intensificó cuando los miembros del U4C propusieron borrar los userboxes de Wikipedia y un ensayo creado por BZPN que expresaba su oposición a la ideología LGBT por motivos religiosos, legales y morales. El miembro del comité "Dbeef", que utiliza los pronombres ellos/ellas y muestra una imagen de derechos trans, argumentó que el contenido de BZPN era "deshumanizador" y violaba el código de conducta.

Otra editora, Joyce Fisher (SilviaAsh), citó el ensayo de Wikipedia "No a la Queerfobia" y la "Paradoja de la tolerancia" para justificar la eliminación, a pesar de sus polémicas publicaciones en las redes sociales celebrando la violencia.

La cuenta de Bluesky de Fisher, enlazada desde su página de perfil en Wikipedia, incluye comentarios que se alegran del asesinato de Charlie Kirk. A pesar de esto, los buzones de usuario de BZPN y su ensayo fueron finalmente eliminados.

Regreso y prohibición definitiva

BZPN volvió a Wikipedia en inglés en octubre de 2025, editando la sección "heterofobia" del artículo sobre homofobia con fuentes académicas y eliminando una cita cuestionable de un taller de una conferencia de hace décadas. El administrador Black Kite restauró la cita, desatando una disputa. A pesar de los intentos de BZPN de discutir el asunto, Black Kite le advirtió de un posible bloqueo por violar la política de edición-reversión de Wikipedia, al tiempo que no abordaba las preocupaciones de BZPN sobre la fiabilidad de la fuente.

La queja de BZPN sobre las acciones de Black Kite en un tablón de anuncios de administradores fue contraproducente. De acuerdo a Breitbart, la administradora transexual Tamzin Hadasa Kelly prohibió a BZPN editar temas relacionados con el "sentimiento anti-LGBTQ", citando su "activismo perturbador" y haciendo referencia al caso U4C.

La prohibición fue confirmada por otros administradores, entre ellos la administradora transexual Isabelle Belato, y algunos citaron la conducta anterior de BZPN como justificación. Según informó Breitbart, el editor Simon McNeil (Simonm223) presionó para que se prohibiera totalmente el acceso a la Wikipedia en inglés, acusando a BZPN de promover opiniones homófobas. La discusión concluyó con un baneo boomerang, un término para cuando un denunciante se convierte en el objetivo de la aplicación de la ley.