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El experto en seguridad Hugo Achá en Voz News: “La diáspora cubana puede tomar el poder porque tiene capacidades políticas y financieras”

El presidente Donald Trump ha asegurado que el régimen castrista podría estar viviendo sus últimas horas.

Hugo Achá en Voz News.

Hugo Achá en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá sobre la actual situación que se vive en Cuba y qué tan cerca estaría el régimen comunista de caer, luego de las numerosas amenazas emitidas por el presidente Donald Trump.

“Cuba ha sido una amenaza permanente, persistente y real a la seguridad estratégica de Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos. NO se podría imaginar la violencia política, la inestabilidad, el deterioro institucional, y levantar las capacidades del crimen transnacional organizado y el fortalecimiento de la presencia de los adversarios de Estados Unidos en nuestro hemisferio sino se entendiera el rol y las capacidades desarrolladas por Cuba. […] En una eventual transición debemos tener una postura tan firme como la que tuvieron los aliados con el proceso de la desnazificación en la Alemania nacional-socialista. […] La diáspora cubana puede tomar las riendas del poder porque tiene capacidades políticas, administrativas y financieras.

Puedas ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

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