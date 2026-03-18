El experto en seguridad Hugo Achá en Voz News: “La diáspora cubana puede tomar el poder porque tiene capacidades políticas y financieras”

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de marzo, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá sobre la actual situación que se vive en Cuba y qué tan cerca estaría el régimen comunista de caer, luego de las numerosas amenazas emitidas por el presidente Donald Trump.

“Cuba ha sido una amenaza permanente, persistente y real a la seguridad estratégica de Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos. NO se podría imaginar la violencia política, la inestabilidad, el deterioro institucional, y levantar las capacidades del crimen transnacional organizado y el fortalecimiento de la presencia de los adversarios de Estados Unidos en nuestro hemisferio sino se entendiera el rol y las capacidades desarrolladas por Cuba. […] En una eventual transición debemos tener una postura tan firme como la que tuvieron los aliados con el proceso de la desnazificación en la Alemania nacional-socialista. […] La diáspora cubana puede tomar las riendas del poder porque tiene capacidades políticas, administrativas y financieras.

Puedas ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.