Wikipedia intenta borrar la historia de Iryna Zarutska, la ucraniana brutalmente asesinada en Charlotte

Karoline Leavitt habla junto a una foto de l Iryna Zarutska y de Decarlos Brown Jr. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2025

Los editores de Wikipedia intentaron suprimir información sobre el brutal asesinato de Iryna Zarutska en Charlotte, eliminando información importante sobre el supuesto atacante, según reportó The Free Press (TFP).

El sábado se creó el artículo de Wikipedia "Killing of Iryna Zarutska" ("Asesinato de Iryna Zarutska") y, desde entonces, varios editores del sitio web se han afanado para que la entrada sea eliminada.

De acuerdo a The Free Press, los editores de Wikipedia debatieron cómo enmarcar el artículo, añadiendo y luego eliminando referencias a la raza del supuesto asesino, Decarlos Brown, y frases como "criminal de carrera". También discutieron sobre si describir el incidente como un "asesinato" o un "homicidio".

The Free Press informó de que los editores de Wikipedia también lucharon para mantener el nombre de Decarlos Brown Jr. fuera del artículo, hasta que un editor se sumó y eliminó el nombre del presunto agresor, citando graves violaciones de la política "WP:BLPCRIME" de la enciclopedia en línea.

Según el resumen del debate publicado en Wikipedia, la entrada fue objeto de casi 350 modificaciones en poco más de 24 horas. Los editores votaron finalmente a favor de mantener el artículo.

Los editores de Wikipedia deciden quién es 'importante'

TFP señaló que, en la página de discusión del artículo, donde los editores pueden debatir las mejoras de los artículos, uno de los editores abogó por la eliminación de la entrada, argumentando que se trataba de un crimen más.

Otros editores respondieron con la comparación con George Floyd. "Si el asesinato de Iryna Zarutska no es digno de mención ni notable, tampoco lo es el de George Floyd", escribió un editor. "Aplican el mismo criterio a Trayvon Martin, Michael Brown, George Floyd o a muchos otros asesinatos que los editores de Wikipedia decidieron que eran importantes, dignos de mención o notables".

Uno de los editores manipuló la información sobre Kyle Rittenhouse

The Free Press reportó que el mismo editor que trató de eliminar el nombre de Brown de la entrada de Wikipedia, fue uno de los que editó la nota sobre el tiroteo de Kenosha en 2020.

En aquel entonces, los editores no pusieron ninguna objeción a que se mencionara a Kyle Rittenhouse, quien disparó y mató a dos hombres durante las protestas de Black Lives Matter (BLM) tras la muerte de George Floyd.

La entrada de Wikipedia mencionaba a extensamente a Rittenhouse. Una versión del artículo incluía su nombre 50 veces, reportó TFP.

Los editores también modificaron el campo de "motivo" en el cuadro de información del artículo de "Declarado como defensa propia" a "Alegado por el abogado defensor como defensa propia".

En un momento dado, un redactor añadió también una referencia de The Guardian, que informaba falsamente de que Rittenhouse estaba "entre extremistas blancos armados".

De acuerdo a la información revisada por The Free Press, en las primeras 500 ediciones del artículo de Kenosha, ni un solo editor se refirió a la política "WP:BLPCRIME" como una razón válida para retirar el nombre de Rittenhouse del artículo.

En aquel momento, Rittenhouse era menor de edad y no había sido condenado por ningún delito y, de hecho, sería absuelto meses después.