Tiroteo en una sinagoga de Míchigan: un atacante intercambió disparos con la seguridad de Temple Israel

Publicado por Víctor Mendoza 12 de marzo, 2026

Un asaltante no identificado intercambió disparos con la seguridad de la sinagoga Temple Israel, ubicada en las afueras de Detroit, Michigan, dijo la Policía el jueves.

Sólo hubo un herido: un miembro del personal de seguridad del templo que fue embestido por el automóvil del atacante cuando se estrelló contra el edificio. Fue transportado al hospital. "Ese individuo debería estar bien", sostuvo el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Ni los niños presentes en la sinagoga ni su personal resultaron heridos.

Bouchard también sostuvo que la persona dentro del vehículo agresor habría muerto por heridas de bala, pero que era "complicado" de comprobar debido a que se había producido "un incendio dentro del vehículo".

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque a la sinagoga en West Bloomfield. "Esto es desgarrador", dijo. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz".

Las imágenes de televisión mostraron una respuesta masiva de las fuerzas del orden en los alrededores de la sinagoga, en los suburbios de Detroit. Podía verse humo saliendo de lo que parecía ser un incendio en el edificio.

La Federación Judía de Detroit dijo durante el ataque que las agencias judías estaban en cierre preventivo: "Tenemos conocimiento de un incidente de seguridad activo en Temple Israel. Las fuerzas del orden están respondiendo. Nuestras agencias judías se encuentran actualmente en cierre preventivo. Pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados de la zona en este momento".

La oficina del FBI en Detroit informó también que estaba entre las agencias que respondieron al tiroteo. "El personal del FBI está en la escena con socios en Michigan y respondiendo a la aparente embestida de vehículo y situación de tirador activo", publicó el director Kash Patel en X.