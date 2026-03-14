Detienen temporalmente el tráfico aéreo en aeropuertos de Washington por un olor químico en el centro de control
De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, el olor estaba afectando a algunos controladores aéreos que trabajan en la instalación.
Las operaciones aéreas en varios aeropuertos del área de Washington fueron suspendidas temporalmente la tarde de este viernes después de que autoridades federales detectaran un fuerte olor químico en una instalación de control de tráfico aéreo que supervisa el espacio aéreo de la región.
La Administración Federal de Aviación informó que emitió una parada en tierra que impacta al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, al Aeropuerto Internacional Washington Dulles y al Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington Thurgood Marshall. Según la agencia, la medida fue tomada debido a la presencia de un fuerte olor químico dentro del centro de control de aproximación por radar del Potomac (TRACON), instalación desde la cual se coordinan aproximaciones y salidas de aeronaves en esa zona.
De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, el olor estaba afectando a algunos controladores aéreos que trabajan en la instalación.
Apagón de equipo y suspensión temporal
La agencia federal indicó que la orden de detener el tráfico aéreo fue emitida a última hora de la tarde de este viernes. El incidente también estuvo asociado a un apagón de equipo dentro de la instalación.
Las autoridades señalaron que la parada en tierra estaba prevista inicialmente al menos hasta las 19:00 horas mientras se evaluaba la situación.
Impacto en otros aeropuertos de la región
Entre los aeropuertos afectados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Richmond y el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, además de otras instalaciones a lo largo de la Costa Este.
Debido a que estas terminales comparten el mismo centro de control en Washington DC, las paradas en tierra generaron efectos en cadena que se extendieron a otras partes del sistema aéreo nacional.