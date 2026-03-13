El mercado oculto de las hormonas de transición: los menores las obtienen online con "alarmante facilidad" en medio de un vacío regulatorio

Publicado por Carlos Dominguez 13 de marzo, 2026

El informe The Lack of Barriers to Minors Ordering Cross-Sex Hormones Online (La ausencia de barreras para que menores pidan hormonas cruzadas por internet) publicado recientemente por la organización Do No Harm, analiza el acceso fácil de menores a hormonas de cambio de sexo a través de internet, sin necesidad de prescripción médica ni verificación de edad.

Do No Harm es una asociación nacional de profesionales médicos que se opone a lo que describe como intervenciones médicas de "atención de afirmación de género" en menores, argumentando que carecen de evidencia sólida sobre sus beneficios y que presentan riesgos significativos.

El reporte destaca preocupaciones sobre la ausencia de barreras regulatorias y de seguridad en el mercado online, permitiendo potencialmente que adolescentes obtengan estos fármacos sin supervisión médica adecuada.

"Nuestro informe revela cómo las farmacias en línea pueden permitir que menores obtengan hormonas cruzadas con una facilidad alarmante. Desde sitios web que enumeran vendedores en línea de todo el mundo hasta mercados de 'hormonas caseras', encontramos una multitud de vías preocupantes que parecen eludir salvaguardas básicas y la supervisión regulatoria", dijo Kurt Miceli, director médico de Do No Harm, a The Federalist.

Hormonas sin control al alcance de un clic

Entre los recursos señalados por el informe se encuentran DIYHRT.Market un directorio que lista farmacias y "fabricantes caseros" sin salvaguardas que permiten "eludir cualquier restricción de edad o requisito de receta para obtener hormonas cruzadas como el estradiol, que puede utilizarse en transiciones de hombre a mujer".

El informe advierte de que el sitio web de la empresa afirma falsamente que la "terapia de reemplazo hormonal (HRT)" para personas transgénero es "indudablemente beneficiosa" y que "existe evidencia estadística clara de que los resultados en la salud mental son abrumadoramente positivos y de que hay una mejora general en la calidad de vida".

Otros sitios web mencionados en el documento, como HRT.Coffee y HRT Cafe, ofrecen información detallada sobre farmacias y otros vendedores de hormonas, "incluidos los métodos de pago aceptados, el país de origen y las características del producto".

El reporte muestra que HRT Cafe incluso incluye una lista de farmacias en línea "no reguladas" en las que los que "los usuarios pueden comprar hormonas por internet", con un texto que indica que estas farmacias no requieren receta.

Del mismo modo, Inhouse Pharmacy, ubicada en la pequeña nación insular de Vanuatu en el Pacífico y con una página dedicada a productos para personas transgénero, afirma que está "autorizada" a procesar pedidos sin receta.

Hormonas peligrosas al alcance de menores en la red

El informe advierte de que, debido a la ausencia de controles en diversas plataformas en línea, menores de edad podrían acceder a hormonas cruzadas potencialmente dañinas sin supervisión médica.

"Los niños que experimentan confusión de género no deberían poder comprar medicamentos potentes y experimentales con solo unos pocos clics. Estas hormonas conllevan riesgos significativos, incluidos efectos que pueden ser irreversibles", declaró Miceli.

Según el documento, "el uso de hormonas exógenas como el estrógeno y la testosterona conlleva una variedad de efectos secundarios peligrosos, incluido un mayor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y ciertos tipos de cáncer".

En este sentido, el informe subraya que los niños no deberían estar expuestos a estas sustancias salvo en situaciones médicamente justificadas y respaldadas por estándares clínicos rigurosos y basados en evidencia, como ocurre en el tratamiento del hipogonadismo.