Un 40% de los consumidores hispano-estadounidenses se sienten biculturales

Publicado por Williams Perdomo 14 de marzo, 2026

El 40% de los consumidores hispano-estadounidenses se identifican como biculturales. Así lo señala el estudio Nuevo Consumidor Estadounidense: Latinos Biculturales, elaborado por iHeartMedia en colaboración con Collage Group.

El informe destaca que este segmento constituye una poderosa fuerza económica, impulsada por una audiencia que prioriza la cultura y la identidad, y que está configurando la próxima etapa del crecimiento en Estados Unidos.

En ese sentido, el estudio muestra que los hispanos biculturales no eligen entre los dos mundos que unen, sino que crean una nueva cultura impulsada por la curiosidad, la conexión y la confianza cultural. Según los datos, dos tercios de los hispanos biculturales afirmaron identificarse como igualmente hispanos y estadounidenses, y sienten más orgullo cultural que nunca: el 78% afirma sentirse más conectado con su herencia hoy que hace tan solo un año.

El análisis explicó también que esta creciente confianza cultural coincide con el impulso económico, ya que el poder adquisitivo de los hispanos en el país -con casi 70 millones es una etnia líder en crecimiento- ha alcanzado los 4,1 billones (trillion) de dólares y continúa creciendo más del doble de rápido que el de los no latinos.

"El impacto de esto solo se puede medir a escala global: si se aislara, el PIB de los hispanos actuales en Estados Unidos ocuparía el quinto lugar a nivel mundial, tras haber aumentado de 2,2 billones (trillion) de dólares en 2015 a 4 billones (trillion) de dólares", resaltó el estudio.

Enrique Santos, presidente y director creativo de iHeartLatino y presentador de iHeartRadio, detalló que “los hispanos biculturales no son solo una audiencia, sino una vanguardia cultural que marca tendencias, gustos y conversaciones en todas las plataformas, impulsando uno de los segmentos de mayor crecimiento de la economía estadounidense y redefiniendo lo que significa ser estadounidense".

"Para las marcas, la conclusión es clara: la cultura es la estrategia; el lenguaje, la táctica. Quienes lideran con inteligencia cultural, no solo con traducción, se ganan más que atención: se ganan lealtad y confianza a largo plazo", resaltó Santos.

El idioma no define la conexión El estudio señaló que, aunque el idioma continúa siendo una expresión clave de identidad, por sí solo no define la manera en que los hispanos biculturales interactúan con los contenidos que consumen. Casi el 90% suele escuchar audio en inglés, mientras que uno de cada tres prefiere el español para la música o la radio. Esto sugiere que el idioma funciona como un conector cultural, más que como el único vehículo de comunicación.



Las preferencias lingüísticas en la publicidad muestran este matiz: cerca de un tercio de los consumidores desea que los anuncios se adapten al idioma del contenido que están consumiendo, otro tercio prefiere directamente el inglés y el resto mantiene una actitud flexible.



Los datos confirman que, aunque el idioma sigue siendo un elemento clave de identidad, son la cultura, los valores compartidos, el contexto y las experiencias vividas los que, en última instancia, generan mayor conexión e influencia.

Hispanos biculturales: la "gran oportunidad" para las marcas

"La curiosidad es su superpoder". Así lo afirmó el informe para detallar que el 73% de los latinos biculturales afirma estar abierto a probar nuevas marcas y tiende a recompensar a aquellas que invierten en conectarse con ellos. El grupo tiene un 60% más de probabilidades de comprar productos de marcas que los representan, mientras que el 61% está dispuesto a pagar más por esas marcas. Además, el 69% valora positivamente cuando las marcas están presentes en momentos culturales relevantes.

Asimismo, los latinos biculturales tienen un 22% más de probabilidades que la población general de haber realizado una compra tras escuchar la publicidad de una marca en la radio. Considerados como uno de los grupos étnicos más abiertos a explorar géneros, contenidos, tendencias, plataformas y creadores, esta curiosidad se traduce en mayor accesibilidad y en lealtad hacia las marcas cuando logran conectar con ellos de forma auténtica.

“Como lo deja claro el informe, existe una gran oportunidad para que las marcas profundicen su conexión con esta audiencia, pero solo si van más allá de los atajos habituales y los mensajes transaccionales”, afirma Lainie Fertick, presidenta de iHeartMedia Insights.