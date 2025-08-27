Los republicanos de la Cámara de Representantes inician una investigación contra Wikipedia por presunto sesgo en sus artículos

Publicado por Sabrina Martin 27 de agosto, 2025

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, bajo liderazgo republicano, abrió una investigación dirigida a la Fundación Wikimedia, organización que administra Wikipedia, para indagar sobre presuntos intentos coordinados de alterar artículos y promover sesgos políticos en la plataforma.

El presidente del Comité, James Comer (R-KY), junto con Nancy Mace (R-SC), quien encabeza el subcomité de ciberseguridad y tecnología, enviaron una carta a Maryana Iskander, directora ejecutiva de la fundación, solicitando documentos, comunicaciones y detalles con casos de manipulación en la plataforma.

Investigación sobre operaciones extranjeras

De acuerdo con la comunicación enviada, los legisladores quieren examinar si actores extranjeros o vinculados a instituciones académicas financiadas con fondos federales han participado en campañas para introducir sesgo en artículos de Wikipedia. El interés del panel se centra en casos en los que voluntarios de la plataforma habrían incumplido sus propias reglas editoriales para manipular temas sensibles relacionados con política, conflictos internacionales y seguridad.

Comer y Mace citaron investigaciones previas que ya advertían sobre ese tipo de campañas. Mencionaron, por ejemplo, un informe de la Liga Antidifamación que identificó una estrategia coordinada para distorsionar artículos sobre Israel y Palestina con un sesgo antiisraelí. También señalaron un reporte del Consejo Atlántico que documentó la actividad de editores prorrusos en Wikipedia que habrían promovido narrativas pro-Kremlin y en contra de Ucrania. Según el comité, ese tipo de sesgo no solo afecta a los lectores, sino que puede influir en los sistemas de inteligencia artificial que se entrenan con datos de la enciclopedia.

Qué información pidió el Congreso

La solicitud incluye detalles sobre las herramientas que utiliza Wikipedia para detectar ediciones maliciosas, las cuentas que han sido revisadas por manipulación y cualquier evidencia de coordinación estatal en esas actividades. Los legisladores subrayaron que el propósito es determinar si la fundación responde de manera efectiva y transparente frente a patrones de manipulación repetidos en áreas de alto interés público.