Publicado por Just The News 2 de octubre, 2025

Al otro lado del Atlántico, Wikipedia ha contemplado la posibilidad de oscurecerse en el Reino Unido en lugar de cumplir con la Ley de Seguridad en Línea, que podría obligarla a despojarse del anonimato subyacente en su modelo voluntario de creación y edición de entradas.

A este lado del charco, la enciclopedia crowdsourcing, de 24 años de antigüedad, se enfrenta a una campaña al estilo de la Reforma por parte de su desilusionado cofundador Larry Sanger para despojar del anonimato sólo a sus editores más poderosos y romper su control sobre la narrativa.

La joya de la corona de la Fundación Wikimedia está perdiendo su brillo ante las "nueve tesis" de Sanger,promovidas por los incipientes competidores de Wikipedia, entre los que se incluyen, Elon Musk, propietario de X, y las historias de editores disidentes y autores de artículos que afirman que la élite de Wikipedia suprimió su trabajo y bloqueó o borró artículos para evitar que se cuestionara su ortodoxia.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició recientemente una investigación sobre la supuesta coordinación de editores de Wikipedia para influir en la opinión pública estadounidense sobre temas delicados mediante la manipulación de artículos.

Esta primavera, el entonces fiscal federal interino de D.C. Ed Martin acusó a su matriz de violar obligaciones sin ánimo de lucro al vender desinformación dirigida a los estadounidenses, un mes después de que el conservador Media Research Center lo documentara trastando a los nominados del Gabinete del presidente Trump y censurando sus páginas de Wikipedia.

'Diálogo de buena fe' o la inmunidad de la Sección 230 en riesgo



Wikipedia representa ahora el "punto de vista GASP" de globalistas, académicos, laicistas y progresistas y deja fuera a los demás, dijo Sanger a Sólo noticias, sin ruido esta semana, un cambio en la neutralidad que Sanger dio a la plataforma cuando se la propuso al cofundador Jimmy Wales como sustituto de su prototipo Nupedia.

Pero después de que su tráfico despegara y los contenidos empezaran a aparecer en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de Google, "elementos de la izquierda descendieron" sobre Wikipedia en línea con sus "tradicionales paseos por las instituciones", dijo Sanger, que ha tachado a la plataforma de fanática del socialismo.

"Todavía hay gente de centro e incluso conservadores en Wikipedia, pero tienen que estar callados porque si no serán bloqueados por la actual cosecha de administradores", dijo, culpando a las cuentas anónimas "Power 62", que supuestamente conforman el 85% de las cuentas "más influyentes" de la plataforma.

Sanger, que ya había pedido que las víctimas de la difamación en Wikipedia recurrieran a la justicia, quiere ahora sacar a la luz el estado profundo de la red, revelando la identidad de los responsables editoriales y dejando el anonimato abierto a los colaboradores "de a pie" que realizan las ediciones, según declaró a Just the News, No Noise.

El sesgo político de la plataforma no es más que un "síndrome de oportunidades mal gestionadas y perdidas", por lo que busca un "diálogo de buena fe" con Wikipedia.

"Deberíamos intentarlo con la universidad al menos una última vez", dijo Sanger, que se definió a sí mismo como "el fundador más pobre de un sitio web top-10" por tráfico global. Si "gente pequeña" como él se presenta en masa para editar, "no pueden echarse atrás, y mientras os portéis bien, no hay nada que nos impida entrar".

Si Wikipedia rechaza sus "propuestas de sentido común", que no son "particularmente, realmente conservadoras", demuestra que la plataforma está más allá de la reforma, dijo.

Después de que el senador Ted Cruz, republicano de Texas, calificara Wikipedia de "propaganda descarada" al compartir la entrevista viral de Sanger con Tucker Carlson, Sanger propuso eliminación estatutaria del escudo de inmunidad de la Sección 230 de la Fundación Wikimedia en caso de que la fundación le ignorara.

El propio Carlson afirmó que "activistas y agencias de inteligencia" habían convertido Wikipedia en "la operación de propaganda más completa de la historia de la humanidad.".

La entrevista animó a Musk a anunciar que xAI está construyendo "Grokipedia," que estará disponible públicamente "sin límites de uso", y luego Botipedia para anunciar un producto de IA "6.000 veces mayor que Wikipedia", actualmente limitado a usuarios "con correos electrónicos de educación, organizaciones y corporaciones" Actualmente está en beta 0.5..

Sanger promocionó Botipedia Sanger promocionó Botipedia y a su fundador, Philip Parker, un economista estadounidense, como "muy inteligentes y comprometidos con los hechos estrictos y la imparcialidad".

La Fundación Wikimedia no respondió a las preguntas sobre su respuesta a la propuesta de Sanger, la incipiente competencia de Musk y otros, y la investigación de la Cámara de Supervisión.

La MSNBC es de fiar, el New York Post no?



Sanger lanzó hace cuatro años un competidor similar a la "blogosfera", Encyclosphere, en respuesta a la supuesta captura de Wikipedia por la izquierda "despierta", y la ha denunciado en repetidas ocasiones por prejuicios sistémicos y por actuar como "policía del pensamiento". Su conversión al cristianismo de "filósofo escéptico" en el último año agudizó la crítica de Sanger.

"Nadie ha hecho nunca una propuesta en profundidad sobre cómo podría reformarse Wikipedia" antes de sus nueve tesis, dijo Sanger a Just the News, No Noise.

La primera es "acabar con la toma de decisiones por 'consenso'", una"ficción institucional" que "oculta la disidencia legítima bajo un falso barniz de unanimidad", dominada por "ideólogos y lacayos a sueldo" que "se declaran la voz del consenso".

Wikipedia debería permitir "múltiples artículos en competencia escritos dentro de marcos explícitamente declarados" que aspiren cada uno a la neutralidad, para desafiar la visión del mundo GASP que excluye "otros puntos de vista comunes [que] son marginados, tergiversados, o excluidos por completo."

Debería deshacerse de las "listas negras de fuentes" no oficiales pero ampliamente seguidas, como la "fuentes perennes" lista que frunce el ceño ante el New York Post y Fox News mientras promociona la MSNBC y el periódico progresista británico The Guardian, así como las "listas negras de fuentes perennes" listas de fuentes perennes.K. periódico progresista The Guardian, y volver a la política de neutralidad original en lugar de borrar puntos de vista "alternativos" "en favor de los puntos de vista hegemónicos del Establishment".

Wikipedia también elige qué activistas son fiables en su conjunto o por temas, descartando a la Liga Antidifamación en el "conflicto palestino-israelí, y el antisemitismo relacionado" pero avalándola para "grupos de odio y extremismo en Estados Unidos". Cuenta con escuadrones de edición de fuego rápido que ayudan a solidificar las transiciones de género de figuras públicas como Eliot Page.

El tratamiento de la plataforma al competidor de YouTube BitChute,una "plataforma de vídeo de libertad de expresión" que Sanger asesora, es un buen ejemplo de su parcialidad, dijo Sanger. Los representantes de BitChute han intentado sin éxito "persuadir a los que ocupan el artículo [de su Wikipedia] para que permitan perspectivas libertarias y conservadoras al respecto."

Sanger pide que se abandone su primera regla "de broma" - "ignorar todas las reglas"-, que ahora protege "a los de dentro de la rendición de cuentas", y que se exijan nombres completos a los usuarios más poderosos, apodados "CheckUsers", "Burócratas" y miembros del Comité de Arbitraje, dado que "la influencia de Wikipedia supera con creces la de los grandes periódicos" y, sin embargo, se niega a su transparencia.

El exembajador británico en Uzbekistán Craig Murray hace años documentó a un misterioso editor de dudosa humanidad, "Philip Cross," que realizó cerca de 134.000 ediciones a lo largo de 14 años y no se tomó ni un día libre durante casi cinco años.

Wikipedia debería desarrollar un "sistema de calificación de IA de código abierto" para que otras personas "probadamente humanas, únicas y procedentes de fuera de la comunidad de editores" puedan calificar los artículos, y poner fin a sus "bloqueos indefinidos" que a menudo "imponen la conformidad ideológica y protegen feudos mezquinos" y ahuyentan a los buenos editores, afirma Sanger.

Uno de ellos, un patriota autoidentificado como MAGA y anciano de los Santos de los Últimos Días, dijo que fue baneado por "decir la verdad" después de crear más de 800 artículos de Wikipedia con más de 35.000 ediciones.

Por último, Sanger propuso crear una "legislatura editorial" para realizar las audaces reformas ignoradas por la fundación, que debería "convocar una convención constitucional para crear una carta editorial y una asamblea" que aplicara cambios como las nueve tesis.

Lucha contra los "simpatizantes de los Hermanos Musulmanes" para educar sobre Einstein en árabe



Las tesis y las entrevistas de Sanger provocaron una oleada de quejas en X sobre cómo Wikipedia trata a los colaboradores desfavorecidos y enmarca temas candentes.

La cofundadora de Ideas Beyond Borders Melissa Chen relató los años que su equipo pasó traduciendo páginas en inglés para la Wikipedia árabe, incluidas las del científico judío Albert Einstein y el Holocausto, mientras luchaba contra los "simpatizantes de la Hermandad Musulmana" que la controlaban. Sanger compartió afirmaciones sobre el prejuicio sistémico de Wikipedia contra la India y los hindúes..

Los editores de Wikipedia también intentaroneliminar la página dedicada al apuñalamiento mortal de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en el tránsito de Charlotte, Carolina del Norte. Su encabezamiento calificaba su asesinato de "asesinato", al tiempo que calificaba de "asesinato" la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. El acusado en el caso de Zarutska ha sido acusado de asesinato, pero aún no ha sido juzgado.

La esperanza de Sanger es hacer de Wikipedia un "mejor ciudadano del mundo", pero su estrategia a largo plazo para diseñar mejores instituciones es insistir a los profesores en que dejen de hablar del conocimiento como algo "relativo", según declaró a Sólo las noticias, no hay ruido.

La mayoría de los científicos y "adultos responsables" fuera de los "centros radicales de poder" aceptan la idea de una "verdad objetiva que puede encontrarse mediante una investigación cuidadosa", pero falta en las escuelas, dijo. "En última instancia va a tener que ser un cambio filosófico" de reconocer la Verdad con mayúsculas, más que cambiar "unas cuantas políticas" en una plataforma

Greg Piper es reportero de Just The News.



© JTN