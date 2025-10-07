El ICE arresta a narcotraficantes, abusadores de menores y otros "matones violentos" en Chicago

Publicado por Diane Hernández 7 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este lunes información actualizada sobre los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de "los peores entre los peores" delincuentes inmigrantes en Chicago.

Las operaciones se realizaron durante el fin de semana a pesar de los violentos ataques de terroristas nacionales contra las fuerzas del orden, y de que los agentes no recibieran paga debido al cierre del Gobierno.

"Nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden están siendo atacados por anarquistas violentos que buscan destruir Estados Unidos", declaró la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

El DHS no especificó en su comunicado cuántos inmigrantes ilegales con antecedentes penales habían sido detenidos el fin de semana en Chicago. Entre los arrestados, compartieron los perfiles de un miembro de la pandilla Tren de Aragua, narcotraficantes, abusadores de menores y otros "matones violentos".

En medio de los disturbios y la creciente violencia contra los oficiales del ICE y otras agencias de migración, la subsecretaria Tricia McLaughlin recordó que "los agentes siguen arriesgando sus vidas y trabajando sin paga debido al cierre gubernamental de los demócratas. No permitiremos que los juegos políticos ni la violencia contra las fuerzas del orden nos impidan lograr que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

Arrestados en Chicago, a pesar de sus políticas santuario las políticas de santuario:



Wilmer Alexander González Garaban, un inmigrante ilegal criminal y miembro confirmado de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela con antecedentes penales de robo y resistencia a un oficial.

con antecedentes penales de robo y resistencia a un oficial. Ricardo Gervasio-Gervasio, un delincuente indocumentado de México, que tiene condenas por posesión de cocaína , conducir bajo la influencia del licor y drogas peligrosas.

, conducir bajo la influencia del licor y drogas peligrosas. Pedro Navajas-Contreras, un delincuente indocumentado de México, que tiene tres condenas previas por conducir bajo la influencia del alcohol .

. Uriel Alvarez-Meneses, un inmigrante ilegal criminal de México, que tiene ocho condenas previas , incluyendo múltiples delitos por conducir bajo la influencia del alcohol y de tránsito, y un cargo previo de atropello y fuga .

, incluyendo múltiples delitos por conducir bajo la influencia del alcohol y de tránsito, y . Luis Arroyo-Telles, un delincuente inmigrante ilegal de México, que tiene condenas por fraude, violación de licencia y crueldad hacia un niño .

. Jorge Mario Ramírez-López, un delincuente inmigrante ilegal de Guatemala, que tiene una condena por hurto .

. Arturo Guzmán, un delincuente inmigrante ilegal de México, que tiene condenas por tráfico de drogas y venta de anfetaminas y ha reingresado ilegalmente a los EEUU dos veces, un delito grave.

y ha reingresado ilegalmente a los EEUU dos veces, un delito grave. Abrahan Alfonzo Jiménez Rodríguez, un inmigrante ilegal criminal de Venezuela, con cargos por resistirse a un oficial, robo de vehículo, asalto agravado con un arma, obstrucción de la justicia y asalto agravado con un arma. Estos son algunos de los criminales peligrosos que ICE y CBP arrestaron en Chicago durante el fin de semana mientras protegían a las comunidades estadounidenses del crimen que permiten

La Operación Midway Blitz arresta a los peores pedófilos, pandilleros y secuestradores

La Secretaria Noem lanzó la Operación Midway Blitz el 8 de septiembre.

El 3 de octubre, el DHS anunció que los agentes de ICE y CBP habían realizado ya más de 1.000 arrestos desde el inicio de la operación. La Operación Midway Blitz se lanzó en honor a Katie Abraham, quien falleció en un accidente automovilístico causado por un inmigrante ilegal que conducía ebrio y se dio a la fuga en Illinois.

Entre los detenidos están incluidos los peores pedófilos, abusadores de menores, secuestradores, pandilleros y ladrones armados, confirmó la agencia.

"El DHS no permitirá que la violencia de los terroristas nacionales y los alborotadores sin ley en Chicago nos impida cumplir con el mandato del presidente de arrestar a los peores de los peores". Secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

La operación está dirigida a los delincuentes indocumentados que acudieron a Chicago e Illinois en busca de protección bajo las políticas de santuario del gobernador JB Pritzker.