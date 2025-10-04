Agentes federales son atacados y acorralados por una decena de vehículos en Chicago: hubo disparos y una mujer herida

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de octubre, 2025

Una patrulla de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue atacada y acorralada por diez vehículos este sábado en Broadview, al oeste de Chicago, en un altercado que terminó con una mujer —armada con una semiautomática— herida y disparos defensivos por parte de los funcionarios de las fuerzas del orden.

Según el DHS, los agentes realizaban una patrulla rutinaria cuando un grupo de vehículos los embistió y bloqueó su desplazamiento, dejándolos atrapados y expuestos. “Nuestros valientes agentes fueron embestidos por vehículos y acorralados por diez autos”, denunció Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento. “Uno de los conductores que chocó contra el vehículo de las fuerzas del orden estaba armado con un arma semiautomática. Los agentes se vieron obligados a usar sus armas y realizar disparos defensivos contra una ciudadana estadounidense armada, que luego condujo hasta un hospital para recibir atención médica”.

This morning, during routine patrolling in Broadview, in the same area of Chicago that law enforcement were assaulted yesterday, our brave law enforcement officers were rammed by vehicles and boxed in by 10 cars.



Agents were unable to move their vehicles and exited the car. One… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) October 4, 2025

La mujer armada, cuya identidad aún no fue revelada, figuraba en un boletín de inteligencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por presuntamente haber difundido información personal de agentes e incitar a la violencia en redes sociales.

“La mujer armada fue mencionada en un boletín de inteligencia de CBP la semana pasada por doxxear a agentes y publicar en línea: ‘Hey, a toda mi banda, jodamos a esos hijos de p… no dejen que se lleven a nadie’”, añadió McLaughlin.

El DHS confirmó que ningún agente resultó “gravemente herido” durante el asalto y calificó el hecho como “una situación en evolución”.

Asimismo, McLaughlin denunció que el Departamento de Policía de Chicago abandonó la escena del tiroteo y “se negó a ayudar a asegurar el área”.

“Hay una multitud en crecimiento y estamos desplegando operaciones especiales para controlar la escena”, dijo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también se refirió al ataque y ordenó refuerzos inmediatos en el área: “Hoy en Chicago, miembros de nuestras valientes fuerzas del orden fueron atacados: embestidos y acorralados por diez vehículos, incluido un atacante con un arma semiautomática. Estoy desplegando más operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si hoy ves a un agente del orden público, dale las gracias”, escribió Noem en X.

En otro post, la secretaria pidió apoyo a los agentes migratorios: “Nuestros valientes hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley están siendo perseguidos y atacados por anarquistas violentos que buscan derribar a Estados Unidos. Quiero que todos y cada uno de los miembros de las fuerzas del orden sepan esto: el presidente Trump y yo los respaldamos. Apoye al ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo nuestra patria”.

Today in Chicago, members of our brave law enforcement were attacked—rammed and boxed in by ten vehicles, including an attacker with a semi-automatic weapon.



I am deploying more special operations to control the scene. Reinforcements are on their way.



If you see a law… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 4, 2025

El ataque ocurrió cerca del centro de detención y procesamiento de ICE en Broadview, epicentro de protestas recientes vinculadas a la Operación Midway Blitz, la campaña federal que busca detener a inmigrantes con antecedentes penales que residen ilegalmente en el país y desmantelar redes criminales protegidas por las políticas de “ciudad santuario”, como Chicago.

Pritzker acusa a Trump de “militarizar” la crisis

Horas después del incidente, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, acusó a la Administración Trump de intentar “militarizar” la situación y se negó a movilizar la Guardia Nacional del estado.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra de la Administración Trump me dio un ultimátum: llamen a sus tropas o lo haremos nosotros. Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que despliegue tropas militares dentro de nuestras fronteras y en contra de nuestra voluntad”, declaró el líder demócrata.

This morning, the Trump Administration’s Department of War gave me an ultimatum: call up your troops, or we will. It is absolutely outrageous and un-American to demand a Governor send military troops within our own borders and against our will. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 4, 2025

Pritzker aseguró que la Casa Blanca pretende federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, acusó al DHS de “usar agentes químicos cerca de una escuela primaria” y sostuvo que las fuerzas estatales y locales están coordinadas para garantizar la seguridad pública “y proteger el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente”.

“No llamaré a nuestra Guardia Nacional para promover los actos de agresión de Trump contra nuestro pueblo”, concluyó el gobernador, quien está siendo cuestionado tras el ataque en Chicago contra funcionarios del DHS.