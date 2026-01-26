Vándalos atacan un hotel en Minneapolis durante las protestas contra el ICE

Publicado por Williams Perdomo 26 de enero, 2026

Las autoridades informaron de que un grupo de vándalos atacó las instalaciones del hotel Home2 Suites en Minneapolis en medio de las protestas en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Presuntamente los sujetos destrozaron partes de las instalaciones al pensar que estaban albergando a agentes del ICE.

"La Patrulla Estatal de Minnesota y el Departamento de Recursos Naturales (DNR) fueron llamados para ayudar a la policía de Minneapolis con los daños causados a la propiedad del hotel Home2 Suites Hotel en University Avenue", escribió el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota en X.

Además, los vándalos arrojaron objetos a la gente que estaba dentro, rompiendo sus ventanas y escribiendo grafitis con la frase "F–K ICE" (A la mierda con ICE) en la fachada del edificio.

En ese sentido, The New York Post detalló que "empujaron y lanzaron objetos a un oficial del Departamento de Policía de Minneapolis y a otras personas justo dentro del vestíbulo del hotel e intentaron abrirse paso, obligando a los que estaban dentro a usar dos grandes máquinas expendedoras para bloquear físicamente a los alborotadores manifestantes".

También se conoció que los sujetos golpearon botes de basura, hicieron sonar silbatos, pisotearon, gritaron e iluminaron con luces estroboscópicas la fachada del hotel en un intento de molestar a los agentes federales que creían que estaban durmiendo adentro.

"Varios recurrieron al vandalismo, rompiendo las ventanas del hotel y garabateando "ICE FUERA", "AL DIABLO CON EL ICE" y "EL ICE MATA" en la fachada. Tras el desenfreno, el vestíbulo del hotel estaba cubierto de escombros y basura", reseñó NYP.

Más tarde, llegaron las autoridades y controlaron la situación. Sin embargo, se publicaron también imágenes de oficiales federales ensangrentados. Se desconoce si el hotel en realidad albergaba agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.