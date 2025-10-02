El DHS arresta a más de 800 inmigrantes ilegales en la Operación Midway Blitz a pesar de las políticas santuario

Publicado por Diane Hernández 2 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza arrestaron a más de 800 inmigrantes ilegales, incluidos los "peores de los peores" durante la Operación Midway Blitz.

El 8 de septiembre, el DHS inició la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, quien falleció en un accidente automovilístico causado por el delincuente indocumentado Julio Cucul-Bol en Illinois. La operación está dirigida a los delincuentes indocumentados que se refugiaron en Chicago e Illinois en busca de protección bajo las políticas de santuario del gobernador Pritzker.

A pesar de la reciente violencia contra los oficiales de ICE, incluido un ataque terrorista contra una instalación de ICE en Dallas y violentos manifestantes protestando afuera de la instalación de ICE en Broadview, Illinois, "DHS e ICE siguen firmes en su compromiso de cumplir la promesa del Presidente Trump de proteger nuestra patria de los inmigrantes ilegales criminales", aseguró un comunicado de la agencia de Seguridad.

Durante la Operación Midway Blitz, las fuerzas del orden del DHS realizaron más de 800 arrestos en todo Illinois, confirmó la agencia. Entre los detenidos se encuentran condenados por agresión sexual, agresión sexual criminal agravada, abuso sexual criminal agravado, delincuentes sexuales infantiles, además de otros condenados por posesión de metanfetamina, delitos con armas, ocultación de muerte homicida y miembros confirmados de la pandilla Tren de Aragua.

"La Administración Trump no permitirá que delincuentes violentos ni reincidentes aterroricen nuestros vecindarios ni victimicen a nuestros niños y estadounidenses inocentes" declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

La funcionaria de migración agregó que no permitirán "que políticos santuario ni alborotadores violentos nos impidan hacer cumplir la ley y arrestar a pedófilos, asesinos, pandilleros, violadores y maltratadores domésticos de las comunidades estadounidenses".