El DHS arresta a más de 800 inmigrantes ilegales en la Operación Midway Blitz a pesar de las políticas santuario
La operación está dirigida a los delincuentes indocumentados que se refugiaron en Chicago e Illinois en busca de protección bajo las políticas del gobernador Pritzker.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza arrestaron a más de 800 inmigrantes ilegales, incluidos los "peores de los peores" durante la Operación Midway Blitz.
El 8 de septiembre, el DHS inició la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, quien falleció en un accidente automovilístico causado por el delincuente indocumentado Julio Cucul-Bol en Illinois. La operación está dirigida a los delincuentes indocumentados que se refugiaron en Chicago e Illinois en busca de protección bajo las políticas de santuario del gobernador Pritzker.
A pesar de la reciente violencia contra los oficiales de ICE, incluido un ataque terrorista contra una instalación de ICE en Dallas y violentos manifestantes protestando afuera de la instalación de ICE en Broadview, Illinois, "DHS e ICE siguen firmes en su compromiso de cumplir la promesa del Presidente Trump de proteger nuestra patria de los inmigrantes ilegales criminales", aseguró un comunicado de la agencia de Seguridad.
Durante la Operación Midway Blitz, las fuerzas del orden del DHS realizaron más de 800 arrestos en todo Illinois, confirmó la agencia. Entre los detenidos se encuentran condenados por agresión sexual, agresión sexual criminal agravada, abuso sexual criminal agravado, delincuentes sexuales infantiles, además de otros condenados por posesión de metanfetamina, delitos con armas, ocultación de muerte homicida y miembros confirmados de la pandilla Tren de Aragua.
"La Administración Trump no permitirá que delincuentes violentos ni reincidentes aterroricen nuestros vecindarios ni victimicen a nuestros niños y estadounidenses inocentes" declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
La funcionaria de migración agregó que no permitirán "que políticos santuario ni alborotadores violentos nos impidan hacer cumplir la ley y arrestar a pedófilos, asesinos, pandilleros, violadores y maltratadores domésticos de las comunidades estadounidenses".
Los peores arrestos recientes de inmigrantes ilegales criminales incluyen:
- Cristóbal Carias Masin, un delincuente inmigrante ilegal de El Salvador, condenado por violación legal, fraude y delito grave agravado, y con cargos pendientes de agresión y falta de registro como delincuente sexual.
- Stefan Cseve, un inmigrante ilegal criminal de Austria, anteriormente condenado por agresión sexual, agresión sexual criminal agravada, abuso sexual criminal agravado, numerosos delitos de depredador sexual en un parque público, merodeo de delincuentes sexuales infantiles, en violación del registro de delincuentes sexuales y actualmente acusado de asesinato, violación o abuso sexual de un menor.
- Wajciech Janik, un inmigrante ilegal de origen polaco, arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y agresión agravada con fuerza contra un miembro de su familia.
- Eduardo Sandoval-Secundino, un delincuente indocumentado de México, condenado por dos cargos de conducir bajo la influencia del licor y posesión de metanfetamina, posesión de parafernalia de drogas y delito grave por portar un arma de fuego mientras estaba en posesión de metanfetamina.
- Arminas Lubianskas, un inmigrante ilegal criminal de Lituania, anteriormente arrestado por robo, y actualmente puede ser deportado porque se quedó más tiempo del permitido por su visa que expiró en 2016.
- Pedro Juan Avalos-Quezada, un inmigrante ilegal criminal de México, condenado por asalto agravado con un arma, conducir bajo la influencia del licor, allanamiento e infracción de tránsito.
- Ricardo Pichardo-Zambrano, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por robo y uso de un vehículo en otro delito y entrada ilegal.
- Carlos René Contreras, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras, condenado por dos cargos de reingreso ilegal y anteriormente fue deportado tres veces.
- Refugio Ramírez-Larios, un delincuente indocumentado de México, condenado por delitos con armas, delitos contra una persona, ocultación de muerte homicida, delitos de tránsito, posesión grave de un arma y posesión de cocaína.
- Angel Galindo Viveros, un delincuente indocumentado de México, condenado por robo de vehículo a mano armada, acción criminal armada, conducir un vehículo sin licencia, posesión de un arma de fuego por un delincuente, robo y delito de tránsito.
- Yushell Alejandro Yin Del Toro, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por violencia doméstica, agresión, dos cargos de resistencia a un oficial y dos cargos pendientes de agresión.
- Erick Antonio Huerta-Rojas, un delincuente indocumentado de México, condenado por conducir bajo la influencia del licor, infracción de tránsito y un segundo cargo pendiente por conducir bajo la influencia del licor.
- Yeik Michelle Ramírez-Alvarez, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por robo a mano armada con arma de fuego.
- Juan José Sánchez-Contreras, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por posesión de cocaína.
- Alejandro Bernal, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por hurto, daños a la propiedad, hurto en tiendas, dos cargos de allanamiento y reingreso ilegal.
- Blanca Cecilia Sánchez-Sánchez, una criminal extranjera ilegal de Venezuela y miembro confirmado de la pandilla Tren de Aragua.